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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay Resitaliyle Sona Eriyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay keman & piyano resitaliyle sona erecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Yarın Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay Resitaliyle Sona Eriyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak Nihat Ağdaç - Gözdem İlkay keman & piyano resitaliyle sona erecek.

Covid –19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konser saat 20.00’de başlayacak. Biletler Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilen festival 5 Haziran Cumartesi akşamı başlamıştı. 

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