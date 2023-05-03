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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği: Tarım Master Planı hazırlanmalı

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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, “Tarım Master Planı”nı hazırlaması gerektiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği: Tarım Master Planı hazırlanmalı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, sebze, meyve, bakliyat ihtiyaçları karşılanacak, ekim ve dikimlerinin dışa bağımlılığı önleyecek şekilde organize edilmesi, ihracat ürünlerinde ise narenciye, zeytin ve diğer ihraç ürünlerinin planlanıp, ileride sıkıntı yaşamamak için ona göre destek verilmesini istedi.

Akçın, narenciyede hasat sezonunun devam ettiğini, 33 bin ton Valensiya ürünü hasat edilirken, 20-25 bin ton civarında ürünün dalında ve hasat edilmeyi beklediğini kaydetti. Akçın, sezonun iyi başladığı, beklentinin yüksek bir yıl olduğu ancak Valensiya hasat sezonunun başlaması ile birlikte Mandora Mandarindeki satış fiyatlarının iyi gitmemesi, piyasaların durgun olması ve ülkedeki tüccarların piyasalardan çekilmesiyle, bütün yükün Cypfruvex’e kaldığına dikkat çekti.

Bundan dolayı hasatın mayıs sonu veya haziran ayına sarkmasına vesile olacağına işaret eden Akçın, bu yıl yaşananların hem üreticiye hem de hükümete bir “ders niteliğinde” olduğunu kaydetti ve Cypfruvex’in ülke için ne kadar değerli olduğuna işaret edip, sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Cypfruvex’e sahip çıkılması yanında profesyonelce yönetilmesi gerektiğini belirten Akçın, narenciyede planlamanın önemine işaret etti ve şunları kaydetti:

“Serbest ekonomi deyip hiçbir tedbir almamak ve her isteyen her istediğini veya her istediğini aşılarsa yıllar içerisinde tarım ürünlerinde sorun yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bunda Tarım Bakanlığı'na büyük görev düşmekte. Hiç gecikmeden oturup bu Master Planı yapılmalı. Ada ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sebze, meyve hem de bakliyat ihtiyaçları karşılanacak şekilde ekim ve dikimleri dışa bağımlılığı önleyecek şekilde organize etmesini. İhracat ürünlerinde ise narenciye, zeytin ve diğer ihraç ürünlerde planlayıp ileride sıkıntı yaşamamak için ona göre destek verilmesini, ülke menfaatlerini ön plana alınmasını öneriyoruz.”

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