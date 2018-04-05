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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, Pazartesi bilgilendirme semineri düzenliyor

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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, Pazartesi bilgilendirme semineri düzenliyor
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, Pazartesi bilgilendirme semineri düzenliyor


Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, Lefke Avrupa Üniversitesi’yle (LAÜ) iş birliğiyle narenciye üreticilerini bilgilendirmek amacıyla pazartesi seminer düzenliyor.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre seminer, birlik lokalinde saat 17.30’da verilecek

LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi ile müştereken narenciye üreticilerini sezon başı bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek seminerde, LAÜ Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atila Aşkın ile Prof. Dr. Önder Tuzcu konuşmacı olacak.

Seminerde ayrıca, “turunçgillerde yapılan gübreleme ve budama yanlışları” ve “üreticilerden gelecek narenciyede yaşanan pratikte sorunlar” tartışılacak. 
 

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