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Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne'de start aldı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Rallisi” Girne Yat Limanı'ndan dün akşam start aldı.
Kuzey Kıbrıs Rallisi Girne'de start aldı

KKTOK’dan yapılan açıklamaya göre, binlerce kişinin  izlediği ve 43 aracın yarıştığı Girne Şehir İçi Etabı'nda en iyi zamanı Ford Fiesta R5 ile Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi gerçekleştirdi.  Burak Çukurova - Vedat Bostancı (Skoda Fabia R5) ikinci, Fikri Macila - Doğa Koyuncu (Mitsubishi Lancer EVO X R4) üçüncü oldu

Gülgün Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin açılış seremonisinde halk dansları gösterisi ve  DJ gösterisi de yer aldı. 

Kuzey Kıbrıs Rallisi bugün 12.05 ile 15.34'te Görneç, 12.51 ile 16.17'de Çeşme etaplarıyla devam edecek ve 17.40'da Lefkoşa'da bulunan Cemsa Seyirci Özel Etabı'yla sona erecek. 

Rallinin son günü olan yarın, sırası ile Balıkesir ve BRT özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecek.

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