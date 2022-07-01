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Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı

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Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı…
Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz,  Covid 19 salgını, Rusya Ukrayna savaşı, dövizin yükselişi gibi konuların ekonomiyi etkilediğini söyledi.

KTTO tarafından bu yıl 13.’sü hazırlanan 2021-2022 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu Lansmanı KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Formunda kamuoyu ile paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz,  Covid 19 salgını, Rusya Ukrayna savaşı, dövizin yükselişi gibi konuların ekonomiyi etkilediğini söyledi.

Değişim ve dönüşüm ve yenilemenin önemini vurgulayan Deniz, bu yönde hazırladıkları raporları sundukları belirtti.

Deniz var olan düzenin değişmesi gerektiğini kaydeden KKTC nin ancak bu şekilde gelişebileceğini söyledi..

Güçlü bir reform programı ile yola devam edilmesi gerekliliğini vurgulayan Deniz, Açıklanan ekonomik pakette eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Deniz, sunulan raporun temasının, Tarım Sektörünün Dış Pazar Rekabet Gcü ve İhracat Fırsatları olduğunu belirti.

Oda Başkanı Turgay Denizin konuşmasının ardından, Prof Dr Mustafa Besim, Doç. Dr Kamil Sertoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Yenal Süreç tarafından raporun sunumu gerçekleştirildi.

 

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