Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliği’nde Yeni Başkan Arif Bayraktar oldu

21 Kasım 2022 tarihinde toplanan Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliği Olağan Genel Kurul sonrasında toplanan yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Yapılan toplantı sonucunda Arif Bayraktar Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliğinin yeni başkanı seçildi. Yeni oluşan Yönetim Kurulu son zamanlarda fahiş oranda artan maliyetler ve özellikle yasal düzenlemedeki eksikliklerden dolayı gerek birliğin gerekse sektörün artan sorunlarına çözüm getirecek bir çalışma programı hazırladıklarını ve ilerleyen günlerde bunları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Yapılan toplantı sonucunda yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Arif Bayraktar Başkan

Sadık İnceer Asbaşkan

Salih Kayım Genel Sekreter

Buğra Kopar Sayman

Cemal Gülercan Eğitim Sorumlusu

Derviş Bayraktar Lokal Sorumlusu

Mehmet Kale Kişi Basın Sorumlusu