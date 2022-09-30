“Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi Raporu”nun Lansmanı Gerçekleştirildi

“Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” raporunun lansmanı gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’da yer alan lansmana hükümet temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğlu, sanayi sektörünün mevcut durum analizini katılımcılarla paylaştı.

Özoğlu, yoğun ve sistemli bir çalışma sonucu bir veri tabanı oluşturulduğunu açıklarken, bu veri tabanı sayesinde, sektörün ekonomideki önemini ve ihtiyaçlarını belirleyeceklerini, doğru yatırımlara finansman sağlayacaklarını, ayrıca sanayi sektörü istihdam politikalarını belirleyeceklerini kaydetti.

Özoğlu, sektörlerle ilgili bilgi verdiği açıklamalarına ek olarak Oda’nın, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını da paylaştı.

Belgin Özoğlu, yıl içerisinde 15 alt sektörde 91 üretici ile ihracat yapıldığını açıkladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, bu çalışmayla sanayi sektörünün ne durumda olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Kamacıoğlu, sanayinin ne çok iyi ne de çok kötü durumda olduğunu söyledi.

KKTC’ye yapılan yardımların sadece yüzde 2’sinin sanayiye ayırılmasından şikayet eden Kamacıoğlu, bu yüzdeliğin de 15 bin sanayici arasında pay edildiğini kaydetti.

Kamacıoğlu, piyasayı ucuzlatmanın en önemli yolunun sanayi sektörünü desteklemekten geçtiğini savundu.

Demokrat Partiyi temsilen etkinliğe katılan Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sanayi üretiminin ülke ekonomisinde taşıdığı öneme işaret ederek, çalışmayı gerçekleştiren Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı ve ekibini kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, sektörel analiz raporunun, sanayi sektörünün kapasitesini görebilmek adına çok önemli olduğunu söyledi.

Sanayi sektörünün, piyasanın yüzde 10’unu tuttuğunu dile getiren Taçoy, bunun azımsanmayacak bir rakam olduğunu ve ortaya çıkan analiz raporu ışığında sektörün desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında enerji sektörüne de değinen Taçoy, enerjideki sıkıntının en pratik çözüm yolunun enterkonnekte olduğunun altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Sanayi Sektör Analiz raporunun, takdire şayan bir çalışma olduğunu söyledi.

Bugünden sonra veri tabanı sayesinde, kimlerin ne şekilde yatırımlar yaptığını ve yapacağını şekillendirme şansı yaratılacağını dile getiren Amcaoğlu, bu çalışmayı gerçekleştiren Ali Kamacıoğlu ve ekibini kutladı.

Enerji konusuna da değinen Amcaoğlu, enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, aksi taktirde pahalılığın önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan da konuşmasına, Atatürk’ün “ Her fabrika bir kaledir” sözleriyle başladı.

Ülkedeki üretim tesislerinin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Şan, bu tesislerin öneminin pandemi döneminde hissedildiğini anımsattı.

Hangi tesisin ne kapasitede olduğunu ve ne kadar çalışanı bulunduğunu hazırlanan Sektör Analiz Raporu sayesinde göreceklerini ifade eden Şan, istatistiki bilgi olmadan yol yürümenin körebe oynamaya benzediğini kaydetti.

Bakan Şan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmanın takdir edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da ortaya konulan istatistiki çalışmada emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Veri tabanı olmayan bir ülkeyi yönetmenin imkansız olduğunu dile getiren Erhürman, bu çalışmayla en azından ihtiyacın bir kısmının karşılandığını, böylesi çalışmaların diğer sektörlere de yansıması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC sanayisini ayakta tutabilmek için çok ciddi kararlar üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece ithalata dayalı bir rejim yürütülmesi halinde kalkınmanın imkansız olacağına işaret eden Töre, yerli üretime ve yerli sanayiye yeterli desteğin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KKTC’de her fabrikanın bir kale olduğu görüşünü desteklediğini ifade eden Töre, ancak bu kalelerin göz göre göre çöküşüne müsade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkede üretimi yapılan ürünlerin ithalatının yasaklanması gerektiği fikrini her zaman desteklediğini de söyleyen Töre, yerli üretim ve yerli yatırımların korunması gerektiğine dikkat çekti.