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Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası Noktalanıyor

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Gençlik Dairesi sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen “2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası” cumartesi günü  final yarışı ile noktalanıyor.
Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası Noktalanıyor

Gençlik Dairesi sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen “2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası” cumartesi günü  final yarışı ile noktalanıyor.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile organize edilen Cumhuriyet Sprint Rallisi'nde ekipler, Lefkoşa Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 km'lik parkurda mücadele edecek.

Yarışın başlangıcı Dikmen eski anayolunda 10.30’da yapılacak. Yarış, Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde sona erecek.

Yarışma sırasında araçların tamir bakım maksatları nedeniyle oluşturulacak olan servis alanı için Lefkoşa’da “Kızılbaş Kilisesi” olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanı kullanılacak.

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