​​​​​​​Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), uluslararası staj değişim programı kapsamında 13 ülkeden 50 tıp öğrencisini KKTC’de ağırladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın desteği ile faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), dünyanın farklı ülkelerinde eğitim alan tıp öğrencilerini KKTC’de buluşturmaya devam ediyor.

Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) tam üyesi olan MSANC, parçası olduğu “Uluslararası Staj Değişim Programı” kapsamında; İtalya, İsveç, Finlandiya, İspanya, Rusya, Brezilya, Slovakya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan, Meksika, Çekya, İrlanda ve Arjantin’den oluşan 13 farklı ülkeden 50 tıp öğrencisini KKTC’de ağırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin klinik bölümlerinde staj yapan öğrenciler, uygulamalı ve pratik olarak birçok tıbbi uygulamaya da dahil oldu.

İki aylık staj süresinde KKTC’nin kültürünü de deneyimleyen öğrenciler; Girne, Mağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de tarihi yerleri gezdi. Öğrenciler, düzenlenen kültürel etkinliklerle de danstan yemeğe kadar Kıbrıs Türk kültürü ile tanışma fırsatı yakaladı.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Yurtdışında eğitim gören tıp fakültesi öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok kültürlü yapısında kendilerini evlerinde gibi hissetti.”

Dünyanın farklı ülkelerinde tıp eğitimi alan üniversite öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın 143 ülkesinden öğrencisiyle uluslararası bir üniversite kimliğine sahip. Yurtdışında eğitim gören tıp fakültesi öğrencileri de bu çok kültürlü yapıda, kendilerini evlerinde hissetti” dedi.

Başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere KKTC’de tıp eğitimi alan öğrencileri dünya ile buluşturan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin önemli çalışmalara imza attığını belirten Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı olarak bütün imkan ve olanaklarımızla öğrencilerimize destek olmaya ve onları dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Sara Darweesh: “Ağırladığımız uluslararası tıp öğrencileri, sadece eğitim ve bilim alanında değil kültürel ve sosyal alanda da birçok deneyim yaşadı.”

Uluslararası Staj Değişim Programı ile dünyada tıp eğitimi alan farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya gelerek, mesleki ve kültürel deneyimler kazandıklarını söyleyen Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Sara Darweesh, “Staj programı kapsamında KKTC’de ağırladığımız 13 ülkeden 50 tıp öğrencisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin donanımlı alt yapısı ve uzman kadrosundan önemli bilgiler edinerek deneyim kazandı” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz’a ve destek veren tüm akademisyenlere teşekkür eden Sara Darweesh, “Bu yılki değişim programımız, IFMSA’nın en iyi programlarından biriydi” dedi.