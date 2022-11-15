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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39 Yaşında

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü ülke genelinde düzenlen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39 Yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü ülke genelinde düzenlen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bugünkü törenler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09.00’da tebrik kabulüyle başladı. Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ise saat 09.30’da tören yapıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlan tören Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit törenin ise şu sıralarda başlaması bekleniyor.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Solo Türk de her zaman olduğu gibi KKTC semalarında olacak. Solo Türk’ün gösterisi saat 15.00’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm ilçelerde de törenler düzenlenecek, çeşitli açılışlar yapılacak.

Öte yandan İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından konuk heyetler onuruna vereceği resepsiyon ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle vereceği resepsiyon iptal edildi.

KKTC’nin Ankara Büyükelçiliğinin düzenleyeceği ulusal gün resepsiyonu ise ertelendi.

 

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