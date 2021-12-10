Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri Gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ile 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Engelsiz Bilişim Günleri, bilgisayar teknolojileri ve internetin sağladığı imkanlarla bilişimle engellerin kaldırılması ve yeni bilişim teknolojileri geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne bağlı KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun öncülüğünde düzenlenecek.

Bilişimle engelleri kaldırmak mümkün!

Toplumsal farkındalığın artırılmasının sağlanması ve sorunların tespit edilerek çözülmesi için pek çok kurumun iş birliği ile hayata geçirilecek “KKTC 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri”, engelli bireylerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş olduğu hizmetlerden daha etkin şekilde yararlanabilmelerinin bilişim teknolojilerindeki ilerleme ile mümkün olacağı inancıyla düzenleniyor.

14-15 Aralık tarihlerinde; “Kamuda Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, “Engelli STK’ları ve Engelsiz Bilişim Projeleri” ve “Engelsiz Güvenli Ortam ile Mutlu Nesiller Yetiştirelim” konulu oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek KKTC 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri program ve içeriklerine aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

https://www.engelsizbilisim.org/kktc/program/