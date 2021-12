Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Bilgisayar teknolojileri ve internetin sağladığı imkanlarla bilişimle engellerin kaldırılması ve yeni bilişim teknolojileri geliştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne bağlı KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun öncülüğünde düzenlenen Engelsiz Bilişim Günleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sanat Komitesi ve Engelliler Komitesi tarafından hazırlanan engelsiz koro çalışmasının kamu spotu ile Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesinin engelsiz mekanlar dijital haritalandırma projesinin tanıtım kamu spotu davetliler tarafından izlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından panellere geçildi ve “Kamuda Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, “Engelli STK’ları ve Engelsiz Bilişim Projeleri” ve “Engelsiz Güvenli Ortam ile Mutlu Nesiller Yetiştirelim” konulu oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Her yerde ve her alanda engelsiz bir yaşam için, toplumun bir bireyi olarak, insan hakları adına yapılması gerekenleri yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Dünyalı olabilmenin kudreti ve evrenselliğiyle insanlık adına bu çalışmaları yapmak durumundayız ve yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde engellilerin engelsiz yaşayabilmeleri için Yakın Doğu Üniversitesi yönetiminin katkılarıyla bu platformda buluşmalarının son derece anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti olan, gösterdiği inceliklerle engellilere her zaman her konuda sahip çıkan ve yasal düzenlemelerle hayatlarını kolaylaştırmak için bütün siyasi iradeyi ortaya koymuş bir halk olduğunu ifade etti.

Alınacak olan kararların uygulanmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ““Her yerde ve her alanda engelsiz bir yaşam için, toplumun bir bireyi olarak, insan hakları adına yapılması gerekenleri yapacağız” ifadesini kullandı.

Ali Murat Başçeri: “Çalıştayda dile getirilecek fikirler, TC-KKTC kamu kurum ve kuruluşlarına değerli katkılar sağlayacak.”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin çok güzide bir kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin biraraya gelerek bu konuda emek sarf ediyor olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başçeri, “Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşlarımızın KKTC'deki karşıtlarıyla birlikte hareket etmesini, birlikte ortak dertlere, sorunlara çareler üretmesini arzu ediyor ve sürekli dile getiriyoruz. Çalıştayda dile getirilecek bu fikirlerin hem KKTC'deki kamu kurum ve kuruluşlara hem ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına çok değerli katkılar sağlayacak öneriler getireceğine eminim, sabırsızlıkla çalıştayın sonuç raporunu okumayı bekliyorum” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ataç: “Engelli bireylerimiz olmazsa bizi bütünleyen bir parçamız olmaz.”

Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç konuşmasına “Bugün Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir önceki günden daha ileriye gittiğini, çok kısa sürede büyük mesafeleri kat ettiğini gördüm” sözleriyle başladı. Prof. Dr. Ataç, “Bu sürece katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Yakın Doğu Üniversitersi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e, Rektör vekili ve tüm ekip arkadaşlarına Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkan ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu toplumda yaşıyorsanız, bu puzzle'ın bir parçasıysanız bir taneniz olmazsa biz eksik kalırız, biz olmazsak siz eksik kalırsınız” diyen Prof.Dr. Ahmet Ataç, “Milyonlarca parçadan oluşan bir puzzle olduğumuzu düşünürsek on binlercesini birleştirdiğimizde bir tane eksik bizi yarım bırakacaktır. İşte bundan dolayı geçmişimizden deneyim alıp çocuklarımıza erişilebilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak bizim bugün toplum olarak, bu toplumun bir bireyi olarak en büyük vazifemiz. Biz Türk üniversiteleri olarak bir bütünüz. Yakın Doğu Üniversitesi'de, KKTC'nde yaşayan her bir birey de bizim olmazsa olmaz bir parçamız. Engelli bireylerimiz olmazsa bizi bütünleyen bir parçamız olmaz. Biz olmazsak onları tamamlayan bir parça eksik olur. İnsan olarak biz bunun bilincindeyiz. 2 yıllık bir salgın süreci bunu bizlere gösterdi. Cebimizde ne kadar paramız olursa olsun, ünvanımız ne kadar bol olursa olsun dışarıya çıkamadık, seyahat özgürlüğümüz kısıtlandı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilişim Günleri, Engelli Yurttaşların, Hayatlarındaki Engelleri Ortadan Kaldırmayı Amaçlayan Çok Önemli Bir Vizyon Toplantısı”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıs Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Engelsiz Bilişim Günleri'nin, toplumun çok değerli bir kesimi olan engelli yurttaşların, hayatlarındaki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan çok önemli bir vizyon toplantısı olduğunu söyledi.

Kamu hizmetlerinin çok önemli bir kısmının günümüzde dijital mecralar üzerinden veriliyor olmasının, bu alanın engelli bireyler için önemini kat be kat artırdığını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Fiziki koşulların; engelli bireylerin yaşama katılabilmeleri, kendilerine ve topluma değer katabilmeleri için gerekli standarda getirilmesi için çaba harcarken, bilişim teknolojilerini de bu bakışla iyileştirmek son derece hayati bir öneme sahip. Yaklaşık 10 yıldır, bu önemli konuyu gündeme getirmek, vizyon belirlemek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara rehberlik edebilmek amacıyla düzenlediğimiz Engelsiz Bilişim Günleri’nin bir diğer önemli yönü de, bu konuda Anavatan Türkiyemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz arasında bir gündem ve eylem birliği sağlamasıdır. Bu yönüyle Yakın Doğu Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun ortak bir irade oluşturmak üzere bir araya gelmesi çok değerli ve anlamlıdır” dedi.

Ahmet Akdeniz: “Engelli bireylerimizin devletle arasında güçlü bir yapı kurup ulusal engelli politikası kurmayı hedefliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, 2013 yılında başladıkları ve bugün 9’uncusu gerçekleştirilen Engelsiz Bilişim Günleri’nin birey olarak kendisine çok şey kattığını söyledi.

Akdeniz, “15 Aralık 2020 yılında kurmuş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesiyle engelli bireylerimizin devletle arasında güçlü bir yapı kurarak ulusal engelli politikası kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda komitemizde 7 sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu vesileyle Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Başkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay ile Prof. Dr. Nedime Serakıncı ilk günden beri bizlerle yol alarak, bizleri yalnız bırakmadan bu süreci en yakından takip eden isimler oldular. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Dr. Mustafa Özhan Kalaç: “Bulundukları toplumun sorunlarına çözümler sağlamak üniversitelerin en önemli görevlerinden biridir.”

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç ise üniversitelerin sadece bilimsel ve eğitim faaliyeti yürütmediklerini, bulundukları toplumun sorunlarına çözümler sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Dr. Kalaç, “Bizler de bu misyon doğrultusunda engellilere yönelik bilişim ve teknolojilerin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi sekreteryasında yürütülen bu çalışmalarda başta devlet kurumları olmak üzere üniversiteler, STK'lar ve özel sektörle ciddi işbirliği sağladık, bu güne kadar bir çok çalışmaya imza attık. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde benzer çalışmaları KKTC'de yapmaya başladık çok ciddi bir köprü oluşturduk” ifadelerini kullandı

Önal İnaltekin: “Modern dünyada erişilebilirlik toplumsal hayata katılımın en önemli gereklerinden biridir.”

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, Modern dünyada erişebilirliğin toplumsal hayata katılımın en önemli gereklerinden biri olduğunu söyleyerek topluma sunulan eğitim, sağlık ve istihdam haklarından faydalanabilmek için öncelikle bu hakların sunulduğu mekanlara ve iletişim imkanlarına erişmek gerektiğini vurguladı. Önal İnaltekin, “Engellilerin toplumsal yaşamda her alanda ayrımcılığa uğramadan diğer bireylerle eşit şekilde katılımlarını sağlanması ve hak temelli politikaların hayata geçirilmesi için erişilebilirlik en önemli unsurlardan biridir” dedi.

İnaltekin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2007’de BM engelli hakları sözleşmesini imzalaması ile Türkiye, bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri oldu. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılık 2010’da anayasal güvence altına alınmış, 2013 yılında erişilebilirlik sistemi kurulmuş ve 2020 yılı erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fahriye Altınay: “Yakın Doğu Üniversitesi'nin öncü adımları ve toplumsal projeleri köprü görevini üstleniyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili attığı öncü adımların yanı sıra pek çok toplumsal projede de köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin 2013’te kurulduğunu dile getiren Prof. Dr. Altınay, toplumsal sorunlara bilimsel projelerle çözüm bulmaya çalıştıklarını ve bu amaçla takım arkadaşlarıyla birlikte ilerlemeyi sürdürdüklerini ifade etti.