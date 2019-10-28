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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesini yapıp, oy birliğiyle kabul etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Yasada yapılan değişiklikle, dövizdeki artıştan kaynaklı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltıp, ülke kaynaklarının ihtiyaçlı alanlara yönlendirilmesi amacıyla Kalkınma Bankası’nın yıllık gayrı safi karının, yıl içinde ayrılan plasmanın yüzde 5 oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun kaynak maliyetinin altında belirleyeceği faiz oranıyla kalkınmada öncelikli yörelere iki yıl boyunca, kredi olarak kullandırılması amaçlanıyor.

Genel kurul  daha sonra Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu'nun tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesine geçildi.

ARIKLI VE ATAOĞLU

YDP Genel Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı konuşmasında, kullanılmayan ilaçların defalarca devlete satıldığı iddialarına değindi.

Arıklı, gerçeğin ortaya çıkması açısından bir komite kurularak, araştırılması önerisinde bulundu.

DP Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu da, Gürdağ’ın tesis kurarak, atıkların bertaraf edilmesi sistemi kurulduğunu kaydetti.

Ataoğlu, ilaçların artık bertaraf olması ve aynı hataların tekrar olmaması için araştırma komitesi kurulmasına destek verdiklerini kaydetti. 

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, araştırma komitesi kurulması konusuna parti olarak olumlu baktıklarını ve destek vereceklerini belirtti.

USAR

CTP Milletvekili Sıla Usar, çevreyi korumak adına atıkların ayrıştırılması, depolanması ve imha edilmesi konusunun dünyanın da çok önem verdiği bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Tıbbi atık meselesinin 2012 yılında gündeme geldiğini ve bu tarihten sonra atıkların artık çöplerde imha edilemeyeceği haline geldiğini anlatan Usar, yasa gereği tarihi geçmiş ilaçlarının çöpe görülemeyeceğini dile getirerek, bu konularla ilgili tüzükler yapıldığını kaydetti.

Bu tüzüklerin gereğinin yerine getirilmemesi durumundan dolayı bu hale gelindiğini söyleyen Usar, hükümetin bunu kucağında bulduğu söyleminin doğru olmadığını belirtti.

Akılcı ilaç kullanımının önemine vurgu yapan Usar, bunun eğitim ve denetimle yapılabileceğini söyledi.

TOPAL

Halkın Partisi (CTP) Milletvekili Hasan Topal da önemli olanın, çare üretmek olduğunu belirterek, “Meclis olarak burada çare üretmek zorundayız” dedi.

HP olarak araştırma önergesine destek verdiklerini söyleyen Topal, bir an önce otomasyona geçilmesini önerdi.

ANGOLEMLİ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli de araştırmanın sonucunda çok güzel ipuçları elde edileceğine inanç belirterek, toplumun özellikle ilaç ve gıda maddeleri üzerinde güvenin yeniden kazanılacağını kaydetti.

Angolemli, TDP olarak bu araştırma önerisine olumlu oy vereceklerini söyledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, ilaç deposundaki tarihi geçmiş ilaçların olduğunu tespit ettiğini dile getirerek, ilaçların korunması için belli bir yere taşıdıklarını anlattı.

İlaçların neden biriktiğini söyleyen Pilli, bunun sebebinin de otomasyon sisteminden kaynaklandığını belirtti.

Hedeflerinin yüzde yüz çalışan otomasyon sitemini kurmak olduğunu dile getiren Pilli, 2020 yılında tüm sağlık sistemlerinin çalışır şekilde olan bir sistem yaratmak olduğunu kaydetti.

İmha konusunun daha netlik kazanmadığını anlatan Pilli, konunun Sayıştaylığa verildiğini kaydetti.
İlaç imha maliyetinin de bu yıl bütçeye konulacağını belirten Pilli, hastaneden çıkan tıbbi atıklar hastanede kurulmuş bir merkezde imha edildiğini kaydetti.

Pilli otomasyon sisteminin 2020 yılında tüm hastanelerde kullanılması için çalıştıklarını belirtti.

Genel kurul daha sonra tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili Meclis Araştırması açılması hakkındaki önerge oybirliğiyle kabul edildi. 

Bugünkü çalışmasını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki toplantısını 4 Kasım’da yapacak.

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