Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Federasyonları Başkanları Ülkemizin Yerli ve Milli Otomobili GÜNSEL’i Test Etti.

Ülkemiz spor camiasını bir araya getiren etkinlikte Basketbol, Voleybol, Okçuluk, Masa Tenisi, Futbol Tenisi, Cimnastik, Kick Boks, Halter ve Vücut Geliştirme, Badminton, Avcılık, Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai ve Engelliler Spor federasyonlarının başkan ve temsilcileri, KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL’i test etti.

Bugün, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında gerçekleştirilen test sürüşü öncesinde, federasyon başkan ve temsilcileri GÜNSEL Ofis Müzesi’ni gezerek sergilenen eserleri inceledi. Ayrıca GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni gezerek aracın üretim süreci hakkında bilgiler aldı. Sonrasında test sürüşünü gerçekleştiren federasyon başkanları, GÜNSEL’in performansı ve hissettirdikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, test sürüşünün ardından, tüm federasyon başkanları adına, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e iletilmek üzere, Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün’e plaket takdim etti.

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhan Mevlit: “Çok keyifliydi, konforlu ve iyi dizayn edilmiş bir araç kullandım.”

Aracı oldukça hızlı bir şekilde kullandığını söyleyen Basketbol Federasyonu Başkanı Orhan Mevlit, “Çok keyifliydi, konforlu ve iyi dizayn edilmiş bir araç kullandım. Spor bir araba gibi hızlanabilmesinden çok etkilendim” dedi. GÜNSEL’i ülkemiz için büyük bir gurur olarak tanımlayan Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai Mali Sekreteri Master Öykü Ergin de GÜNSEL’in, sessiz, titreşimsiz ve konforlu sürüşünden etkilendiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları: "GÜNSEL, çevre dostu bir araç olarak sağlayacağı yakıt tasarrufuyla hem bireysel hem de ülke adına çok önemli bir ekonomik kazanç yaratacak.”

GÜNSEL’in performansını mükemmel olarak tanımlayan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, GÜNSEL’in çevre dostu bir araç olarak sağlayacağı yakıt tasarrufunun hem bireysel hem de ülke adına çok önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir projenin kendi imkanlarımızla hayata geçmesinden çok etkilendiğini söyleyen Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ise böyle bir teknolojiyi üretebilen bir ülke konumuna gelmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu: “Seri üretime geçtiğinde çalışan sayısının 1000’in üzerine çıkacağını öğrenmek ülkem adına beni çok mutlu etti”

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise GÜNSEL’in sağlayacağı istihdam imkanına dikkat çekerek, “seri üretime geçtiğinde çalışan sayısının 1000’in üzerine çıkacağını öğrenmek ülkem adına beni çok mutlu etti” dedi.

Halter ve Vücut Geliştirme Başkanı Ali Dahlameroğlu da Sürüş konforu ve performans açısından GÜNSEL’i çok beğendiğini söyledi.

Aracın dışarıdan küçük görünmesine rağmen çok konforlu bir iç dizayna sahip olduğunu söyleyen Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, GÜNSEL’in iç ve dış tasarımını çok beğendiğini ifade etti.

GÜNSEL HAKKINDA

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı GÜNSEL’in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.

GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.

GÜNSEL’in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018'de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adet oldu. 2025’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon, 2040’ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.