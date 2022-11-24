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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Budapeşte’de resepsiyon düzenlendi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Budapeşte’de resepsiyon düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Budapeşte’de resepsiyon düzenlendi

Budapeşte Temsilciliği, KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

KKTC Budapeşte Temsilciliği Misyon Şefi Özgür Ezel’in davetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve komisyon üyesi milletvekilleri, T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve büyükelçiliğin diğer mensupları, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Temsilciliği görevlileri, TDT üyesi ülkelerin diplomatları, Türkoloji alanından Macar akademisyenler, Macaristan’da faaliyet gösteren Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, KKTC ile iş yapan Macar emlak ve turizm firmalarının temsilcileri, KKTC’ye yatırım yapmaya ilgi duyan Macar iş insanları, Macaristan’da eğitim gören KKTC vatandaşları ile Macaristan ve Türkiye basınından gazetecilerden oluşan çok sayıda konuk katıldı.

 

KKTC Budapeşte Temsilciliği Misyon Şefi Özgür Ezel’in verdiği bilgiye göre, resepsiyonda TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve KKTC Budapeşte Misyon Şefi Özgür Ezel birer konuşma yaptı.

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