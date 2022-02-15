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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen Ve Şube Başkanı Zeynep Atalay Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen Ve ŞubeBaşkanı Zeynep Atalay Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen Ve Şube Başkanı Zeynep Atalay Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ve göreve yeni gelen Gazimağusa Şube Başkanı Zeynep Atalay bugün Başkan İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Gazimağusa Belediyesi ile Kızılay’ın arasında yapılacak işbirlikleri konuşuldu.
 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve Gazimağusa Şube Başkanı Zeynep Atalay ile Belediye ile Kızılay arasındaki çalışmalar, etkinlikler ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Başkan Arter, normal ihtiyaçlar dışında felaketlerin yaşanmaması dileğinde de bulunarak Kızılay ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.


Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, Gazimağusa Şubesinin yeni Başkanı ile birlikte Başkan İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını, Kızılay’ın yerel yönetimlerle işbirliği yapmasının halk için önemli olduğunu, Belediyeye de bu işbirliğinin geliştirilmesi için geldiklerini ifade etti.(MHA)

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