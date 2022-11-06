Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı 48 yaşında

6 Kasım 1974 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, kırk sekizinci kuruluş yıl dönümünü Kızılay üyelerine özel bir resepsiyonla kutlandı.

Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanlık Ofisi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen resepsiyona, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Onursal Başkanları’ndan Taner Erginel ve Işılay Arkan, Kızılay dostları ve seçkin bir davetli grubu katıldı.

SEZEN: 48 YILDIR İNSANLIĞIN HİZMETİNDEYİZ

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, gücünü Kıbrıs Türk Halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularından alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin, kırk sekiz yıldır günümüze Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun ilkeleri ışığında insanlığa hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay’ının en büyük destekçileri olduğunun altını çizen Genel Başkan Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı; şubeleri, gönüllü ordusu, alt yapısı ve tüzüğü ile yeniden yapılandırarak sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturmak için uğraş verdiklerini kaydetti.

SAYGILI: İYİLİK KADİM BİR MEDENİYET HAREKETİDİR

Resepsiyona katılan Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı törendeki konuşmasına Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın tebrik mesajını ileterek başladı.

İyiliğin kadim bir medeniyet hareketi olduğuna vurgu yapan Saygılı, Türk Kızılay olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının temsil ettiği değerlere, faaliyetlerine ve ileriye yönelik çizmiş olduğu misyon ve vizyona geçmişten bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceklerini belirterek,

Kırk sekizinci kuruluş yıl dönümüne Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kutlu yürüyüşünü tebrik eden Saygılı, Kızılay dostlarına teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Etkinlik resepsiyon ile son buldu.