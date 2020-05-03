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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği: "Şu ana kadar 11 bin gıda ve temizlik malzemesi kolisi dağıttık

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği Başkanı Esat Altay, şu ana kadar 11 bin civarında gıda ve temizlik malzemesi kolisini ada çapında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği: "Şu ana kadar 11 bin gıda ve temizlik malzemesi kolisi dağıttık

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği Başkanı Esat Altay, şu ana kadar 11 bin civarında gıda ve temizlik malzemesi kolisini ada çapında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını açıkladı.

Elde edilen kaynaklarla işsiz kalan, geliri olmayan ailelere, kişilere gıda ve hijyen konusunda yardım sağlamaya başladıklarını anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği Başkanı Esat Altay, 3 Milyon TL’lik kaynak oluşturduklarını, ihaleye çıkarak da ihtiyaçları temin ettiklerini anlattı.

BRT ekranlarında konuşan Altay, “Dernek olarak devletten bir katkı almıyoruz. Derneğiz… Bağışlarla faaliyetlerini yürüten bir kuruluş. 3 milyon TL’lik kaynak oluşturduk, ihaleye çıkarak malzemelerin alım sürecini başlattık. Geçtiğimiz haftalarda dağıtım yamaya başladık. Su ana kadar 11 bin civarında gıda hijyen kolisini ada çapında ulaştırdık” dedi.

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