  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi Başkanlığına Yaşar Şimşek Seçildi

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi Başkanlığına Yaşar Şimşek Seçildi
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi Başkanlığına Yaşar Şimşek Seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, Olağan Genel Kurulu yapıldı. Olağan Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkanlığına yeniden Yaşar Şimşek seçildi.

Dün saat 15.00’te, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi binasında yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu’nda Yaşar Şimşek Başkan, Sermet Nereli Asbaşkan, Fatma Kırşan Veznedar, Bilal Dericioğlu Sosyal Faaliyetler Sorumlusu ve Ebru Kırmızı Sekreter olarak yer aldı.

Başkan Yaşar Şimşek, Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 2022 – 2024 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulu’nun, Kızılay’a gönül verenlerle birlikte çok güzel aktivite ve projelere imza atacağına inanç belirterek, tüm ekibe teşekkür etti.

Açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi Yönetim Kurulu, Genel Kurul öncesinde İskele Kapristanlığı’na giderek,  Kızılay’ın İskele Şubesi’nin kurulmasında ve büyümesinde katkı sağlayan Merhum Erten Yağtuğ ve Kızılay’ın Merkez Yönetim  Kurulu Üyesi ve İskele Şubesi Onursal Başkanı  Derviş Şentan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Bakanlıklara bağlı daireler... DP'ye güçlendirilmiş bakanlık, Turizm, Çevre, Gençlik ve Kültür Bakanlığı20 Şubat 2022 Pazar 09:52
  • Karpaz yasa boğluldu20 Şubat 2022 Pazar 09:47
  • Tatar Ankara'da20 Şubat 2022 Pazar 09:45
  • Sucuoğlu’ndan Burhan Yetkili için taziye mesajı20 Şubat 2022 Pazar 09:44
  • Arıklı: Yeni hükümette YDP’nin yer almasına oy birliğiyle karar verildi19 Şubat 2022 Cumartesi 19:36
  • 1 Vefat, 336 Vaka19 Şubat 2022 Cumartesi 17:58
  • UBP-DP-YDP Hükümeti; YDP'liler toplandı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:36
  • LTB Eski Başkanı Yetkili Hayatını Kaybetti19 Şubat 2022 Cumartesi 17:32
  • DP PM’nden, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetine Oybirliği İle Destek Kararı19 Şubat 2022 Cumartesi 16:54
  • UBP PM sona erdi! Sucuoğlu'ndan önemli açıklamalar19 Şubat 2022 Cumartesi 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti