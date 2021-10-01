Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, İskele Polis Müdürü görevine yeni atanan Kasım Kuni’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkanı Yaşar Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İskele Polis Müdürü Kasım Kuni’yi makamında ziyare etti . 01 Ekim Cuma günü saat 10:00'da gerçekleştirilen ziyarette Şube Sekreteri Bilal Dericioğlu, Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Elena Mihaela Havutçu ve Fatma Kırşan, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkan Yaşar Şimşek'e eşlik etti. Başkan Şimşek, Polis Müdürü Kuni’ye İskele Şubesi faaliyetleri hakkında bilgi vererek, yeni görevinde başarılar diledi. Şimşek, “İskele Polis ekibiyle her koşulda işbirliği içerisinde hazır olacağımızı vurgulamak isterim” dedi. Ziyarete teşekkür eden Polis Müdürü Kuni ise tüm yönetim kurulu üyelerini tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, herdaim işbirliğine hazır olduklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.