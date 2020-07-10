Kuzey Kıbrıs Türk Lions Kulüpleri, Basın Günü nedeniyle TAK'ı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Lions Kulüpleri, Basın Günü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Mukaddes Turan, bazı üyelerle birlikte TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’yı ziyaret ederek nezdinde TAK çalışanlarının ve tüm basın emekçilerinin Basın Günün’nü kutladılar.

Ziyaret sırasında, “Değerli basın çalışanlarının özverili çabalarını takdirle karşılıyoruz “ diyen Lions Kulübü Başkanları, “ülkede ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi olaylardan haberdar olmamızı sağlayan basın çalışanları ve kurumlarının içinde bulunduğumuz zor koşullarda, kesintisiz görev yapmaları, halkımıza günlük, doğru haberleri sunması çok anlamlı” ifadesini kullandı.

Lions Kulübü Başkanları, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken de, ülke insanlarını bilgilendirmede basın kuruluşlarının büyük önem taşıdığını kaydetti.