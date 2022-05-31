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Kuzey Kıbrıs Turkcell 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarla birlikteydi

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Kuzey Kıbrıs Turkcell 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarla birlikteydi
Kuzey Kıbrıs Turkcell 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarla birlikteydi

Kuzey Kıbrıs Turkcell 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarla birlikteydi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyarette bulunarak, çocuklarla eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu özel gün, şenlik havasında kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel bir ziyaret ve etkinlik gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Esirgeme Kurumu’na gerçekleşen ziyarette Turkcell yetkilileri çocuklarla keyifli zaman geçirerek çocuklara balonlar, çeşitli hediyeler ve ikramlar takdim etti. Etkinlik sırasında, üzerinde “Dünya çocuklarındır” sloganının yer aldığı bir pankart açılarak mesaj da verildi.

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Ardından Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Gezi Treni ile çocuklara mini bir Lefkoşa
keyfi yaşatıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir çocuklara kısa bir
açıklama yaparak tüm çocukların bu özel gününü kutladı. Murat Küçüközdemir etkinlik sırasında gerçekleştirdiği açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi
olarak içerisinde çocukların yer aldığı projelerin onlar için özel olduğunu vurguladı. Çocukların gelişim süreçlerinin önemine dikkat çeken Küçüközdemir bunun ileriki yaşlar için hayatlarını nasıl şekillendirecekleri konusunda da kıymetli olduğunu ifade etti. Hayatında dönüm noktası olan ve iz bırakan çocukluk anılarını paylaşan Küçüközdemir, çocuklara kendi hayatlarıyla ilgili yol gösterici mesajlar da verdi.

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Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Serkan Ceyran ve İdari Koordinatörü Ali Birsen de Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Kurumun faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunan yetkililer tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

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