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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılını coşkuyla kutluyor!

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Müzik, dans ve sürprizlerle dolu dolu bir gece!
Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılını coşkuyla kutluyor!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yılını kutlamak için özel bir etkinlik düzenliyor. 16 Ağustos Cuma günü, Lefkoşada tarihi Zahra Sokakta gerçekleşecek kutlama, saat 19.00da başlayıp saat 23.30a kadar devam edecek. Halkın katılımına açık olan etkinlik, müzikten dansa, sürprizlerden gösterilere kadar dolu dolu bir program sunacak.

 

Müzik, dans ve sürprizlerle dolu dolu bir gece!

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından etkinlikle ilgili verilen bilgiye göre, Los Isleños Müzik Grubu ile Niyal Öztürk ve Grubunun sahne alacağı konserler, geceye damga vuracak. Ayrıca, modern dans gösterisi ve geleneksel folklor performansları ile geceye renk katılacak etkinliğin finalinde ise Grup Rast sahne alarak, katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. yıl kutlamasına özel birçok sürpriz etkinlik de hazırladı. Gece akışı içerisinde katılımcıları bekleyen sürprizlerle dolu anlar, bu özel kutlamayı unutulmaz kılacak.

 

Küçüközdemir: Tüm halkımızı bekliyoruz”

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir Lefkoşada Zahra Sokakta düzenlenecek 25. yıl etkinlikleri için herkese çağrı yaparak şunları aktardı: 25 yıllık yolculukta, Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesinde öncü bir rol oynamaktan gurur duyuyoruz. Bu başarımızı, çalışanlarımızın özverisi, iş ortaklarımızın desteği ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenle birlikte başardık. Bu özel yıl dönümümüzü herkesle paylaşmak ve birlikte yeni başarıları kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Düzenleyeceğimiz kutlama, Kuzey Kıbrıs Turkcellin çalışanları, iş ortakları ve toplumla kurduğu güçlü bağları bir kez daha pekiştirmeyi amaçlıyor. Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. 25. yaşımızı kutlayacağımız gecemizi sizlerle birlikte paylaşmaktan mutluluk duyacağız.”

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