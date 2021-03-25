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Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından eğitime destek

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce başlatılan “Uzaktan Eğitime Destek” kampanyasına Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından da bir katkı sağlandı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından eğitime destek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce başlatılan “Uzaktan Eğitime Destek” kampanyasına Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından da bir katkı sağlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal ve Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek çalışanlar arasında toplanan bağışlarla alınan 50 adet tableti teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ziyarette açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarının bu davranışının örnek olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve kıymetli çalışanlarına bu anlamlı bağış için teşekkür ederim. Uzaktan eğitime destek kampanyasının başından bu yana Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gerek internet desteği ile gerekse kampanyanın sürdürülmesi ile ilgili farklı katkıları olmuştur. Çalışanların bu anlamlı bağışı da kurumun hassasiyetini bir kez daha göstermiştir. Amacımız her çocuğun eşit şartlarda eğitim almasına olanak sağlamaktır. Birlik ve beraberlikle önemli bir yol kat ettik. Bugüne kadar kampanyamıza destek veren herkese ayrıca teşekkür ederim.” Gerçekleşen ziyarette, Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal ise şunları aktardı: “Ülkemizde de tıpkı tüm dünyada olduğu gibi etkisini sürdüren Covid-19 sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimin ardından uzaktan eğitim programı devam etmekte. Bu program kapsamında öğrencilerin eğitimlerinin kesintisiz devam edebilmesi için Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak evinde interneti olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ev interneti ihtiyaçlarını karşılayacağımızı duyurmuştuk. Bakanlıktan alınan listeler üzerinden ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl test kiti için 100 bin TL’lik bağış yapan çalışanlarımız, bu yıl da eğitime bireysel olarak bağışta bulunarak tablet kampanyasına destek vermek istediler. Bugün bağışta bulunan çalışanlarımız adına alınan tabletleri öğrencilerimize verilmek üzere sizlere takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dileğimiz, çocuklarımızın kesintisiz ve mümkün olduğunca eşit şartlarda eğitim almalarıdır.” 

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