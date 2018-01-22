Kuzey Kıbrıs Turkcell genel müdürünün adı Sayıştay'ın PTT raporunda

PTT genel müdürüydü, Kuzey Kıbrıs Turkcell'in başına geçti. Fakat bir kez daha PTT dönemi gündemde. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden'in adı PTT'de yapılan kişisel harcamalar dosyasına girdi.

Sayıştay'ın PTT dosyası, KKTC'ye kadar uzandı. Şu an Kuzey Kıbrıs Turkcell'de genel müdür olarak görev yapan Harun Maden'in ismi de kişisel harcamalarıyla anılan yönetici olarak geçiyor.

İşte Sözcü Gazetesi'nin "Müdüre Sınırsız Yetki" başlığıyla yayınladığı o haberin tamamı:

PTT'de Genel Müdür ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere belirli kadrolara tahsis edilen tören, temsil ve ağırlama giderleri kapsamında kıyafet, çocuk ayakkabısı, gıda, eşarp, şal, yılbaşı tatili gibi kişisel harcamaları kullanıldığı ortaya çıktı.

Merkez ve taşra teşkilatında 26 binden fazla çalışanı bulunan ve yıllık geliri 3 milyardan fazla olan PTT'de Genel Müdür ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere belirli kadrolara tahsis edilen tören, temsil ve ağırlama giderleri tartışma yarattı.

Sayıştay'ın hazırladığı raporlara göre; 2016'nın Mart ayında PTT Genel Müdürlüğü görevine getirilen Kenan Bozgeyik, tören, temsil ve ağırlama giderleri adı altında 8 ay içinde 478 bin lira, önceki Genel Müdür Harun Maden'in ise 4 ayda 273 bin lira kişisel harcama yaptığı ortaya çıkarıldı. İki genel müdürün maaşları haricinde 2016 yılında yaptığı harcamalar ise 750 bin lirayı buldu. Sayıştay temsil giderlerinin içinde tören, toplantı, milli bayramlar, kuruluş yıldönümü, açılışlar gibi etkinliklerin olmadığına dikkat çekti.

HARCAMALAR YÜZDE 34 ARTTI

PTT'nin kurum olarak yaptığı temsil ve ağırlama giderlerinin toplamı ise 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34.7 oranında artışla 6 milyon 600 bin liraya çıktı. Yani 2015'e göre 1 milyon 700 bin lira artış gerçekleşti.Yapılan harcamalarda daha çok kıyafet alımına rastlanırken, yüklü miktarda market alışverişi, gümüş takı, altın, otel konaklamaları gibi çok sayıda kişisel harcamanın yapıldığı belgeleriyle ortaya çıktı. Sayıştay raporunda harcamalarla ilgili olarak “Genel Müdürlük makam harcamalarının büyük bir kısmının Genel Müdür'ün kişisel harcamalarının olabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

133 KEZ BALIK ALDI

Daha önce yönetim kurulu üyeleri ve başkan için aylık 2.750 lira olarak belirlenen temsil ve ağırlama gideri harcamaları Aralık 2015'te yönetim kurulu kararıyla değiştirildi.Yeni düzenlemede genel müdüre “sınırsız” harcama yetkisi verilirken, diğer kadroların kullandığı temsil giderleri de artırıldı. Yapılan denetimde bir daire başkanının ise Ankara Kızılay'daki balık pişirme evinden, bir yılda 133 kez balık alıp, toplam 9.414 lira harcadığı ve faturaları da PTT'ye ödettiği belirlendi. Öte yandan toplantı bitiminde PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in Sayıştay denetçilerine hakaret ettiği ve rapora yansıyanların art niyetli olduğunu söylediği Sayıştay denetçileri tarafından ifade edildi.

KULLANMAYAN DA VAR

Sertel, yönetim kurulu üyelerine ait 2016 yılı incelendiğinde, beş üyeden sadece Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Genç'in aylık 3.000 TL olarak belirlenen temsil tazminatını hiç kullanmadığını da dile getirdi.

PARA PUANLARI BİLE GİDER GÖSTERDİ

CHP Milletvekili Atilla Sertel “Örneğin önceki Genel Müdür Harun Maden döneminde; bir mağazadan yapılan takım elbise ve gömlek alımı kapsamında genel müdür adına 3.077 TL ve 1.349 TL tutarında taksitlendirilmiş fatura olduğu, bu alışveriş karşılığında 1.403 TL para puan kazanıldığı, kazanılan para puan karşılığında da alışveriş yapıldığı, ayrıca 1.403 TL para puan ödeme yapılmış gibi gösterilerek PTT'den tahsil edildiği rapora yansıdı” dedi. Eski Genel Müdür Harun Maden döneminde çok sayıda ayakkabı, bot, çocuk ceketi, eldiven, tunik, pantolon, mont, eşarp, shirt gibi giyim malzemesine 25 bin lira ödendiğini belirten Sertel “Aynı Genel Müdür döneminde kurumun Uludağ'daki tesislerinde yılbaşı kutlaması için Genel Müdür, eşi, misafirleri ve PTT çalışanlarından oluşan 47 kişi 3 gün konaklıyor. Bunların kuruyemiş, sucuk ve içecek harcamaları için 7.277 lira fatura kesiliyor. Yine İstanbul Bayrampaşa'da bir marketten yapılan harcamaların ise fatura yerine fiş alınmak suretiyle harcamaların gizlendiği ortaya çıktı” dedi.

2015 YILINDA NE HARCADI BİLİNMİYOR

PTT'deki yolsuzluğu CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi Atilla Sertel, açıkladı. Sertel, konuyu PTT KİT Alt Komisyonu Toplantısı'nda da dile getirdi. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'ten bu harcamaları açıklamasını istedi. Sertel, PTT Genel Müdürü Bozgeyik ve önceki Genel Müdür Harun Maden'in tören, temsil ve ağırlama gideri altında kendilerine ayrılan bütçeyi kişisel harcamaları için kullandıklarının Sayıştay raporlarına ayrıntılı olarak yansıdığını ifade etti. Sayıştay, raporundaki bir başka ayrıntı ise Harun Maden'in 2015'te ne kadar harcama yaptığı bilinmiyor. Raporlara sadece 2016'nın ilk üç ayında 273 bin lira harcama yaptığı yansıdı.

(SÖZCÜ GAZETESİ)