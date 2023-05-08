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Kuzey Kıbrıs Turkcell, KTFF’nin iletişim ve Gençlik Kupası’nın isim sponsoru oldu

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, KTFF’nin iletişim ve Gençlik Kupası’nın isim sponsoru oldu
Kuzey Kıbrıs Turkcell, KTFF’nin iletişim ve Gençlik Kupası’nın isim sponsoru oldu

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) bu yıl da iletişim sponsoru olurken aynı zamanda Gençlik Kupası’nın da isim sponsoru oldu.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yıllardır iletişim sponsorluğu görevini üstlendiği Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 2023-2024 ve 2024-2025 yıllarındaki futbol sezonu için yeniden iletişim sponsoru oldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell aynı zamanda gençlere özel olarak KTFF ile birlikte projelendirdiği Gençlik Kupası’nın da isim sponsoru oldu. Protokole göre Gençlik Kupası’nın adı bundan böyle Kuzey Kıbrıs Turkcell Gençlik Kupası olarak anılacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bu kapsamları içeren bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüködemir ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yanı sıra KTFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ekmekçi, Hasan Çerkez, Genel Sekreter Enver Baturalp ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Selin Cansunar Üresin de katıldı. 

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yıllardır süren birlikteliğin önemine vurgu yaparak, sporun ülke değerlerine önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Küçüközdemir, sporun, sporcunun ve gençlerin yanında olarak verdikleri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da protokol sırasında yaptığı konuşmada, çok uzun yıllardır KTFF olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell ile çalışmaktan memnun olduklarına ve sponsorlukların ülke sporu için olan önemine değinerek futbola yapılan bu destekten ötürü Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür etti.

KTFF Başkanı Sertoğlu protokol sonrasında Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma takdim etti.

 

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