Kuzey Kıbrıs Turkcell ve SPOT'un desteğiyle kaplumbağalar denizle buluştu

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin (SPOT) desteğiyle, "Minik Adımlarla Hayata - Akdeniz Yolcusu Kalmasın" sloganıyla sürdürülebilir çevre bilinciyle yıllardır desteklediği deniz kaplumbağaları için suya bırakma etkinliği gerçekleştirdi.
Kuzey Kıbrıs Turkcell yıllardır iş birliği gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği’nin (SPOT) desteğiyle, özel çevre koruma bölgesi olan Alagadi 2 Sahili'nde "Minik Adımlarla Hayata-Akdeniz Yolcusu Kalmasın" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım ve destek gören çocuklar, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları ve çocuklarının da katıldığı etkinlikte minik deniz kaplumbağa yavruları yaşama uğurlandı.
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