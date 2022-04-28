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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne Bilgisayar Odası

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Lefkoşa Çocuk Merkezi’neBilgisayar Odası
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne Bilgisayar Odası

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında iş birliği protokolü
imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir bilgisayar odası kazandırılıyor.

Bilgisayar dersleri, robotik kodlama kurslarının ve yeni dijital çağın gereksinimlerine uygun teknolojik eğitimlerin yapılacağı odada kullanacakları bilgisayar ve yazıcıların teminini sağlayan protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.

Başkan Harmancı: “Çocuklarımız Dijital Dönüşümü  Deneyimleyecek ve Uygulayacak” LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocukların günümüz şartlarında eğitim almaları ile dijital dönüşümü hem deneyip hem de uygulamalarının önemine vurgu yaptı. Başkan Harmancı, LTB olarak dijitalleşen dünyaya adapte olmak için çalıştıklarını, ülkede ilk kez Metaverse buluşmasını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiklerini belirtti.

LTB mobil uygulamasının bayram sonrası kullanıma başlayacağını ve mobil uygulamanın yurttaşlara online işlemlerde büyük kolaylık sağlayacağını da belirten Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne katkılarından ötürü teşekkür etti. Küçüközdemir: “LTB ile projelerimiz sürecek” Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise protokolde gerçekleştirdiği konuşmasında şunlara yer verdi: “Öncelikle böyle bir projeyi başlatmış olmanızdan dolayı ben özellikle teşekkür ediyorum. Konu çocuk ve teknoloji olunca gereken desteği sağlamak için her zaman elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Burada da inşallah çok fazla çocuğun bundan faydalanmasını hep birlikte sağlarız. Size ve tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Projelerimiz bugüne kadar keyifle ilerliyor bundan sonra da üzerimize düşen görev olursa yapmaya hazırız.”

Protokol çerçevesinde 4 adet bilgisayar, yazıcı ve gerekli diğer aksamlarının temininin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell protokol kapsamında, müşterilerine Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin ihtiyaçları doğrultusunda toplu SMS gönderimi yapacak. “Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda/katkılarıyla” oluşturulan bilgisayar odasının çalışma programı ise LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulup uygulanacak.

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