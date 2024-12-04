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Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Samsun’da Düzenlenecek olan 11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali’nde

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Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Samsun’da Düzenlenecek olan 11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali’nde
Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı Samsun’da Düzenlenecek olan 11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali’nde

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu temsilen Türkiye barajlarını geçerek önemli bir başarıya imza atan yüzücülerimiz, 6-8 Aralık 2024 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek “11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali” müsabakalarına katılmak üzere Samsun’a gitti.

 

Geleceğin Yıldızları Sahneye Çıkıyor

 

Kafile başkanlığını Mert Karabetca’nın üstlendiği kafilede, antrenör olarak Emine Mehmetaliğulları, Mehmet Gürcenk ve Barış Cambulat yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı’nın kadrosunda yer alan genç sporcular; Nefes Şahin, Nisa Cemre Nur, Kaya Tutku, Mavi Blako ve Demren Halil, Samsun’da düzenlenecek yarışlarda madalya için mücadele edecek. Uzun süren hazırlık süreçlerinin ardından Türkiye barajlarını geçerek finallere katılım hakkı kazanan sporcular, aynı başarıyı finallerde de devam ettirmeyi hedefliyor.

 

Federasyondan Destek Mesajı

 

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı’na başarı dileklerini ileterek genç sporcuların ulusal çapta gösterdiği başarının gurur verici olduğunu vurguladı. Federasyon yetkilileri, “Bu başarı, ülkemizde sporun geleceği adına umut verici bir gelişmedir. Sporcularımızın Samsun’da da aynı başarıyı göstererek Kuzey Kıbrıs’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

Organizasyon Samsun’da Düzenleniyor

 

Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki önemli spor şehirlerinden biri olan Samsun, “11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali” müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye genelinden seçilen genç yüzücüler, bu platformda hem yarışma deneyimi kazanacak hem de teknik becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

 

Sponsorlara Teşekkür

 

Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı’nın Samsun’da düzenlenen bu önemli organizasyona katılımı, değerli sponsorların katkılarıyla gerçekleşti. Federasyon, Şokmar Premium, M.A.S.K Co, Caramel Çikolata ve Ișıl Reklam’a teşekkür ederek, “Bu tür destekler, genç sporcularımızın başarı yolculuğunda önemli bir rol oynuyor. Destek veren tüm sponsorlarımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Başarılara Yelken Açıyoruz

 

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, genç yüzücülerin bu tür organizasyonlarla kendilerini geliştirme ve uluslararası arenada adlarını duyurma fırsatı bulduklarını belirtti. Ülkemizi temsil eden sporcuların başarılı sonuçlarla döneceğine olan inançlarını dile getiren Federasyon yetkilileri, gelecekte daha büyük organizasyonlarda Kuzey Kıbrıs’ın adını duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.

 

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