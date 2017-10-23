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“Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet” otobüsü KKTC’de

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“Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet” otobüsü KKTC’de
“Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet” sloganıyla Belçika’dan otobüsle yola çıkan bir grup, 10 ülkeden geçerek bugün Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptı.

Merkezi Belçika’da olan 60 yaş üzeri The Robinson Kulübü’nden bir heyet, Hırvatistan’da Zagreb Kızılhaç’a çocuklara dağıtılmak üzere toplanan bin 300 oyuncak bebeği vermek, Bulgaristan’daki bir çocuk yurduna topladıkları oyuncakları bırakmak, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak ve Lefkoşa’da Çocuk Yuvası’na 5 bin Euro’luk bağışta bulunmak için 10 ülkeyi kapsayan tura 14 gün önce başlamıştı.

Belçika’nın Vorselaan kasabasından yola çıkan, üzerinde “Kuzey Kıbrıs’ı Keşfedin” sloganı yer alan otobüs, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye üzerinden KKTC’ye geldi. Heyet durak yerlerinde üzerinde Kuzey Kıbrıs’ı Keşfedin yazılı tişörtler de dağıttı.

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, heyeti Girne Turizm Limanı’nda karşıladı.
 

CELEN

Heyette yer alan Jentoff Celen, Robinson Kulübü adına yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan çok memnun olduklarını söyledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise bağımsız milletvekili Hasan Taçoy’a etkinliğin düzenlenmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Güngördü, Girne Belediyesi olarak bu gibi etkinliklere ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

TAÇOY

Milletvekili Hasan Taçoy ise, Kuzey Kıbrıs’ı Keşfedin etkinliğinin arkasında Dışişleri Bakanlığı ile Vorselaar kasabasının belediye başkanının katkılarının da bulunduğunu söyledi. 

Tüm sponsorların Vorselaat kasabasındaki işletmelerden bulunduğunu belirten Taçoy, “Bizim için gurur kaynağı ve önemli bir olay” dedi.

Girne Belediyesi ile Vorselaar Belediyesi’nin kardeş kasaba olma aşamasına geldiğine de işaret eden Taçoy, bunun iki belde halkının daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olacağını ifade etti.

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