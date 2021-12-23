“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” İmza Gününde Buluştu

“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisinin yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt ile serinin ilk iki kitabının kahramanı Yıldan Birand ve Raziye Kocaismail; Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı imza gününde bir araya geldi.

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları etiketi ile okuyucuyla buluşan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisi için imza günü düzenlendi. Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı imza gününde, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisinin yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt ile serinin ilk iki kitabının kahramanları, KKTC’de müzik eğitimine çağ atlatan Yıldan Birand ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail bir araya geldi.

Serinin yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt ile ilk iki kitabının kahramanları Yıldan Birand ve Raziye Kocaismail’in kitaplarını imzaladığı etkinlikte, Ece Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na plaket takdim edildi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile KKTC’de kanser tedavisine yaptıkları katkılar nedeniyle, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel adına, Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt’a da teşekkür plaketi takdim etti.

Kıbrıs Türk toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan gizli kahramanları geleceğe taşımayı amaçlayan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin imza günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Yıldan Birand, Raziye Kocaismail, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Ece Sucuoğlu: “KKTC için böylesine önemli iki insanın hikayelerinin kitaplaştırılması çok değerli.”

İmza etkinliğinde konuşan Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu, Yıldan Birand’ın ortaokulda kendisinin de müzik öğretmeni olduğunu söyleyerek hayatına dokunan öğretmenlerinden biri olduğunu söyledi. Sucuoğlu, Birand’la olan bir anısını da anlattı: “Ortaokulda bando takımında yer almak istedim ve bunu Yıldan Hocamla paylaştım. Hemen bir şeyler çalmamı söyledi, ancak beni yetersiz buldu. Daha sonrasında benim azmimi görerek bana bando takımının bel kemiği olan davulu teslim etti” dedi. Raziye Kocaismail’in de kanser hastaları için verdiği mücadele ile ülkeye büyük bir farkındalık kazandırdığını söyleyen Sucuoğlu, “KKTC için böylesine önemli iki insanın hikayelerinin kitaplaştırılması çok değerli. Mutlu Soykurt’a da emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Olgun Amcaoğlu: “Ülkemizin geçmişine damga vurmuş, geleceğine ışık tutmuş iki büyük değerimizin yaşadıklarını anlatan eserlerin kaleme alınması çok anlamlı.”

Ülkemizin geçmişine damga vurmuş, geleceğine ışık tutmuş iki büyük değerimizin yaşadıklarını anlatan eserlerin büyük emekle ortaya çıktığını vurgulayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bugün burada olmaktan onur duyuyorum” dedi. Kanser Hastaları Derneği’nin üye olduğu ilk dernek olduğunu ve 30 yıla yakındır üyesi olmaktan şeref duyduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Hangi makamda olursam olayım bugüne kadar kendilerine bir telefon uzaklıkta oldum. Yardıma ihtiyacı olan biri olduğunda elimden geldiği kadar yanlarında oldum ve olmaya da devam edeceğim” dedi. Yıldan Birand ve Raziye Kocaismail’e “iyi ki varsınız” diye seslenen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a da “İyi ki bu değerli yaşamları kelimelere dökerek kitaplaştırdınız” sözleriyle teşekkür etti.

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt: “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından tavsiye listesine de alındı. Kitaplarımın, çocuklarımızla buluşarak onlara ilham verecek olması en büyük mutluluğum.”

“Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisini, Kıbrıs Türk toplumuna yaptıkları katkılarla toplumsal dönüşüme öncülük eden ve ilham verici başarı hikayeleri ile örnek oluşturan isimleri gelecek nesillerle buluşturmak için kaleme aldığını söyleyen Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, düzenlenen imza gününde serinin ilk iki kitabında yaşam hikayelerini aktardığı Yıldan Birand ve Raziye Kocaismail’le ilgili açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, ilk kitabın kahramanı Yıldan Birand’ın KKTC’de müzik eğitiminin müfredata alınmasını sağlayarak ve oluşturduğu kız bandosu, dünyanın en büyük sanat okullarına gönderdiği öğrencileri ile pek çok insanın hayatına dokunduğunu hatırlattı. İkinci kitabın kahramanı Raziye Kocaismail’in ise hem kişisel hikayesi hem de kuruculuğunu yaptığı Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile toplumda kanseri tabu olmaktan çıkararak pek çok hastaya ve yakınlarına umut aşıladığını söyledi.

Serinin üçüncü kitabının da yakın zamanda yayınlanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından tavsiye listesine de alındığını vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri’nin çocuklarımızla buluşmasını uygun gördükleri için Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Yrd. Doç. Dr. Soykurt, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu’na imza gününe katılarak destek verdikleri için de teşekkürlerini sundu.

Yıldan Birand: “Müzik en güçlü ilaçtır.”

Müziğin, duygu ve düşüncelerimizi notalarla ve melodilerle anlatmanın aracı olduğunu söyleyen Kuzey Kıbrıs’ın efsane müzik öğretmeni Yıldan Birand, “Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde sığınacağımız en güzel moral kaynağı müziktir. Müzik en güçlü ilaçtır” dedi. Hayatını KKTC’deki müzik eğitiminin gelişimine adayarak pek çok insanın hayatına dokunan Birand, hikayesini kitaplaştırarak ölümsüzleştiren Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a teşekkür etti.

Raziye Kocaismail: “Bugünümü ve beni yaratan şey; kanser mücadelesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’dir.”

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin ikinci kitabı; 1993’te üç aylık bir ömür biçilerek, tedavi gördüğü İngiltere’den KKTC’ye gönderilen Raziye Kocaismail’in hayat hikayesini okuyucularla buluşturuyor. Kanseri yendikten sonra aynı yıl Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kurarak, ülkede kanserin tabu olmaktan çıkmasını sağlayan önemli bir mücadele insanı olan Raziye Kocaismail, konuşmasına, “Bugünümü ve beni yaratan şey; kanser mücadelesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’dir” ifadesiyle başladı. Kocaismail, “Mutlu Hanım bana hayat hikayemi kitaplaştırmak istediğini söylediğinde, verdiğimiz mücadelenin yeterli gelmediğini düşündüğüm karamsar günler yaşıyordum. Böylesine önemli ve güzel bir seride hikayemle yer almak, mücadele azmimi bir kez daha ateşledi” ifadesini kullandı.