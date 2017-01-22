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Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Kurumlarla İletişim Platformu” SOR’UN, dijital değişime ışık tutuyor

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Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Kurumlarla İletişim Platformu” SOR’UN, dijital değişime ışık tutuyor
Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Kurumlarla İletişim Platformu” SOR’UN, dijital değişime ışık tutuyor

Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Kurumlarla İletişim Platformu” SOR’UN, dijital değişime ışık tutuyor
 

ANINDA İLETİŞİMDE SOR’UN AYRICALIĞI

Kıbrıs Digitürk Çağrı Merkezi Sorumlusu Julide Orel, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in SOR’UN uygulamasını kullanmaya başladıktan sonra müşterilerinden çok önemli geri dönüşler aldıklarını anlattı

 

SOR’UN sayesinde herkes, bilgi almak istediği veya işlem talep ettiği kurumların müşteri temsilcileriyle anında iletişim kurarak taleplerini başlatabiliyor

 

 


Kuzey Kıbrıs'taki işletmelere önemli bir açılım sunan ortak iletişim platformu SOR’UN, kurumların dijital dönüşümüne hız kazandırıyor.
Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Kurumlarla İletişim Platformu” SOR’UN, tek tuş ile pek çok kuruma erişim imkanı sağlıyor, müşteriler dijital dünyadan sorularına ve taleplerine yanıt buluyor.

“Müşteri memnuniyeti arttı”

Kıbrıs Digitürk Çağrı Merkezi Sorumlusu Julide Orel, SOR’UN uygulamasını kullanmaya başladıktan sonra müşterilerinden çok önemli geri dönüşler aldıklarını, hizmet kalitelerini daha ileri taşıdıklarını söyledi.
“Müşterilerimiz internet sitemizden yazılı olarak bizlere sorularını yöneltiyor, anlık yanıtlarla taleplerine karşılık buluyor” diyen Julide Orel, yeni dönem çözümlerinin dijital mecralar üzerinden ilerlediğine dikkat çekti.
SOR’un uygulamasını değerlendiren Julide Orel, şunları söyledi:
“Sor’un uygulaması, internet sitemizin yanı sıra alternatif sosyal mecradan da müşterilerimiz ile iletişim kurmamızı, hizmet vermemizi sağladı. İnternet sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz kampanyalardan müşterilerimizin anlık bilgilenmesi yönünde ciddi desteğini gördük. Ayrıca canlı destek uygulaması sayesinden müşteri memnuniyetimiz çok daha arttı. Çünkü zaman kaybetmeden ve beklemeden, sorunlara anında müdahale ederek, çözüm ürettik.”

800’ü aşkın kişiyle iletişim
 

SOR’UN uygulamasını kullanmaya başladıkları günden itibaren 800’ü aşkın kişiyle iletişim kurduklarını anlatan Kıbrıs Digitürk Çağrı Merkezi Sorumlusu Julide Orel, “Müşterilerimiz ofise gitmeden, çağrı merkezinde beklemeden, hızlıca tüm taleplerine yanıt buluyor” dedi.
SOR’UN uygulamasını tüm firmalara tavsiye eden Kıbrıs Digitürk Çağrı Merkezi Sorumlusu Julide Orel ,şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu önemli servisi, hem hızlı çözümler sunması hem de iletişimde sağladığı ayrıcalıklarla önemli fark yaratıyor. En önemlisi de müşterilerimiz taleplerine anında yanıt buluyor.”
Orel, uygulama üzerinden yeni üyelik satışı yaptıklarını, kampanyalar hakkında müşterilerine bilgi verdiklerini ayrıca paket değişikliği ya da film yükleme gibi işlemleri de yönettiklerini söyledi.

 

SOR’UN ile değişim
 

Ülkemizde faaliyet gösteren büyükten küçüğe tüm işletmeler “SOR’UN” platformu ile hiçbir yatırım yapmadan kendilerine yeni bir hizmet kanalı açarak, dijital değişimi başlatma şansına sahip.
Kuzey Kıbrıs’ın ilk “Kurumlarla İletişim Platformu” SOR’UN, kullanıcılarına tek tuş ile pek çok kuruma erişim imkanı sağlıyor.

SOR’UN sayesinde herkes, bilgi almak istediği veya işlem talep ettiği kurumların müşteri temsilcileriyle anında iletişim kurarak yazışmaya başlayabiliyor.
Kurumlar bu sayede dijital kanalda anında hizmet sunabilmenin ayrıcalığını yaşıyor.
SOR’UN platformu aynı zamanda kurumların raporlama ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor.
“SOR’UN”a dahil olmak isteyen kurumların 533’ü arayarak Kuzey Kıbrıs Turkcell müşteri temsilcisiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

 

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