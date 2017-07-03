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“Kuzey Kıbrıs’ın Jeolojik Mirası” Ercan Havaalanı’nda

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“Kuzey Kıbrıs’ın Jeolojik Mirası” Ercan Havaalanı’nda
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası (KTMMO-YMO) ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Ercan Havaalanı’nda “Kuzey Kıbrıs’ın Jeolojik Mirası” adıyla sergi açtı.

YMO’dan yapılan açıklamaya göre sergide, Kıbrıs’ın kuzeyindeki önemli jeolojik alanların fotoğraflanması ve bu alanda bir katalog oluşturulması amacıyla yapılan ortak çalışmada elde edilen fotoğrafların bir bölümü sergileniyor.

Ercan Havaalanı çıkış salonunda yer alan sergi, 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

YMO Başkanı Birol Karaman, 2015 yılında gerçekleştirdikleri çalışmadan 3 bine yakın fotoğraf elde edildiğini belirterek, çalışmada Kuzey Kıbrıs’taki önemli jeolojik alanların kataloglandığını anlattı.

Turizm ile geçinen birçok ülkenin doğal ve jeolojik alanlara özel önem verdiğine, bu tip alanları koruma altına aldığına ve ülkeyi ziyaret eden turistlere bu değerleri sunduğuna işaret eden Karaman, Oda olarak bu sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Karaman, şunları kaydetti:

“Gelecekte ülkemizde de bu tip önemli alanların jeopark olarak ilan edilerek turizmin hizmetine açılması gerektiği düşüncesindeyiz. Şu ana kadar böyle bir siyasi irade ortaya çıkmış değil ancak bilinmelidir ki ülkemiz bu açıdan oldukça zengin bir kültürel ve jeolojik mirasa sahiptir. Bunu hakkıyla değerlendirmeli ve gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız bu mirası onlara en iyi şekilde devretmeliyiz.”

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