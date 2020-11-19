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Kuzey Kıbrıs'ın Yerli Otomobili GÜNSEL'in Fiyatına Dair İpucu

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Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı'nda sergilendi. Aracın özelliklerine ilişkin olarak bilgi veren İrfan Suat Günsel, “Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil.
Kuzey Kıbrıs'ın Yerli Otomobili GÜNSEL'in Fiyatına Dair İpucu

 İrfan Suat Günsel: "Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil Günsel' diyebiliriz"

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği GÜNSEL, MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergileniyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, prototip modelinde alüminyum şase kullanılan GÜNSEL B9’un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretildi. Bu sayede hafifleyen GÜNSEL’in performansı da arttı.

Deneyimle imkanına kavuştuğumuz GÜNSEL 0’dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.

Maksimum 170 kilometre hıza ulaşan GÜNSEL 250 Nm tork üretiyor. 140 kw yaklaşık 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşılabiliyor.

Hızlı şarj imkanına da sahip olan GÜNSEL’in bataryaları yarım saatte yüzde 80 oranında doluluğa ulaşıyor.

19 inç janta sahip GÜNSEL’in lastikleri BMW i3 gibi ince! 155/70/19 boyutlarındaki lastiğe sahip olan GÜNSEL ince lastiklerle enerji tasarrufu sağlıyor. 8 modüllü özel batarya sistemine sahip olan GÜNSEL -20 derece ile 55 derece arasında çalışma sağlıyor. Bataryalar hem suyla hem de havayla soğutuluyor.

GÜNSEL’in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş. Ön far ve stop lambalarında değişiklik yapılacak olan Günsel’in ön difüzöründe de farklılıklar olacak. 

Büyük ebatlardaki jant seçeneğiyle gösterişli duran GÜNSEL ana hatlarıyla şimdilik hazırlanmış durumda. Kaportada sac yerine karbon malzeme kullanılan Günsel’de en büyük yenilik ise kasasının nihai tüketicilere plastik olarak satılacak olması.

Dijital kadrana sahip olan GÜNSEL’in iç tasarımında yenilikçi öğeler bulunuyor. Kadranda otomobilin kullandığı güç, yol bilgisayarı, bataryaların durumu, vites konumu gibi seçenekler bulunuyor. Prototipte üç kollu direksiyon kullanılırken geliştirilmesi halinde multimedya kullanımına da imkan sağlayacak.

Orta konsolda dik olarak yerleştirilmiş multimedya ekranı bulunurken vites yerine düğmeler konumlandırılmış. Elektrikli park mevcut ve hold seçeneği de kullanıcılara sunulacak.

Torpidoda kullanılan malzeme ise yarı yumuşaklıkta. Koltukları henüz kendisine ait olmasa da kaliteli bir ürün çıkaracaklarını mühendisler açıkladı. İç ambiyans aydınlatmaları da aracı üst segment otomobil havasına büründürüyor.

Arka koltukta oturmak isteyenler için ise diz mesafesinin kısa olduğunu belirtmekte yarar var.

'Seri üretime başlamayı hedefliyoruz'

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i KKTC’de 1 yıl içinde seri üretime başlamayı hedefliyoruz. Sonrasında Türkiyemiz için direksiyonun tarafını değiştirip satış yapmayı planlıyoruz. Öncelikle KKTC’de satmak istiyoruz. 20 bin hedef koyduk” dedi.

Fiyatı ne olacak?

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. 'Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil GÜNSEL' diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var” açıklamasında bulundu.

'Satışında dezavantaj yok'

Günsel “800 tedarikçimiz var. 450’si tüm dünyadan tedarikçiler. Tüm dünyanın bu otomobilin ortaya çıkmasında bir katkısı var. Tanınmamış bir ülke olmanın bu durumda dezavantaj olacağını düşünmüyorum” dedi.

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