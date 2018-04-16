Kuzey Kıbrıs'ta 23 Nisan coşkusu yaşanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Bayram dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivale, KKTC ile birlikte, (7 ülkeden 9 konuk ekip) Türkiye (Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu- İstanbul SİS Sahne Sanatları Topluluğu), Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan’dan konuk heyetlerin ekipleri ile birlikte Lonrda Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi katılacak.

Etkinlikler çerçevesinde konuk heyetlerden ve festival ekiplerinden belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibi Bursa ve Ankara’da gerçekleşecek “TRT 40. Uluslararası Çocuk Şenliği’ne” katılacak.

23 NİSAN PAZARTESİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT’İN KONUŞMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Pazartesi günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

20. ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ PROGRAMI

19 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ, Hem ülkemiz çocuklarını hem de festivale katılan misafir grupları temsilen öğrenciler saat 08:30’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret edecek.

Ardından da saat 09:30’da KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Ulaçay’a ziyaret gerçekleştirecekler.

Saat 09.45’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açılış Defilesi ile tüm grupların ve okullardan gelecek temsili öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş gerçekleştirecekler.

Saat 10:30’da Meclis önünde gerçekleşecek törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açılış konuşması yapacak ve Festival 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festival meşalesinin yakılmasıyla başlayacak.

Aynı anda “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganı ile sevgi balonları gökyüzüne bırakılacak. Festivalin resmi açılışının ardından da festival grupları Meclis önünde 5’er dakikalık gösteri sunacak.

Festival Kokteyli ise Girne Büyük Anadolu Otel’de saat 20:30’da yapılacak.

20 NİSAN CUMA GÜNÜ festivali temsilen belirlenen öğrenciler saat 09:00’da Başbakan Tufan Erhürman’ı, saat 10:00’da ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek.

Konuk ekipler de Girne’deki okullarda törenlere katılıp, gösterileri ile programlara renk katacak..

Saat 15.00’te ise Lefke’de festival korteji düzenlenecek. Kortej Kaymakamlık önündeN başlayıp Atatürk Büstü önünde tamamlanacak. Kortejin ardından konuk ekipler Lefke Atatürk büstü önünde 5’er dakikalı gösteri sunacak.

21 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ saat 15:00’te, tüm grupların katılacağı Girne Korteji yapılacak. Kortej Baldöken’den başlayıp, Dörtyol kavşağı, *Atatürk Büstü, Liman güzergahında tamamlanacak.

*Ekipler Atatürk Büstü önüne geldiklerinde, 5’er dakikalık gösteri sunacak.

22 NİSAN PAZAR GÜNÜ

Saat 20:00’de Festival GALA YEMEĞİ Girne Acapulco Hotel’de yapılacak.

23 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ Lefkoşa’da saat 09.00’da, Lefkoşa Merkez okulları ve konuk ekiplerin oluşturacağı Kortej yürüyüş yapacaktır..

Ledra Palas Işıklarından başlayacak kortej yürüyüşü, , Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı’nın ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak.

Ardından Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa Merkez Okullarından öğrencilerin ve Misafir Ülke Çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacaklar.. Bu arada Çağlayan Parkı’nda kurulacak standlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinliklerde yapılacak.

Aynı günün akşamı, “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” çerçevesinde saat 20:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da konuk ekiplerinde katılacağı halka açık “GALA PROGRAMI” yapılacak.