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Kuzey Kıbrıs'ta 8 yeni Covid 19 vakası daha

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Bakan Pilli: "Toplam 1181 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "
Kuzey Kıbrıs'ta 8 yeni Covid 19 vakası daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1181 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 5 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

23  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1181

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 108.192  

Toplam Vaka Sayısı- 271  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 180

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 87  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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