Kuzey Kıbrıs'ta 8 yeni Covid 19 vakası daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1181 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 5 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
23 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1181
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 108.192
Toplam Vaka Sayısı- 271
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 180
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 87
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.