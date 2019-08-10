Kuzey Kıbrıs'ta bugün seçim olsa ne olur? Çok şaşırtıcı sonuçlar var...

CMIRS’in Haziran 2019 anketinde, olası bir seçimde sandığa gitmeyeceğini ve ne yapacağını bilmediğini belirtenlerin oranında üç ay öncesine göre düşüş gözlemlenirken; karma oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 7’den, yüzde 18.9’a çıktı .
Ankete göre dağıtılmamış oylar şöyle...
|PARTİ
|OY
|UBP
|21,8
|CTP
|9,8
|HP
|3
|DP
|2,7
|YKP
|2,7
|YDP
|2
|TDP
|1,4
|TKP
|0,05
|BKP
|0,05
|KARARSIZ
|12
|KARMA
|18,9
|OY KULLANMAYACAK
|25,6
Detay Gazetesi'nin uzman ekipleri tarafından oylar dağıtıldıktan sonraki durum
|PARTİ
|DAĞITILMIŞ
|UBP
|50,11
|CTP
|22,53
|HP
|6,90
|DP
|6,21
|YKP
|6,21
|YDP
|4,60
|TDP
|3,22
|TKP
|0,11
|BKP
|0,11
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