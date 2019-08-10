  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kuzey Kıbrıs'ta bugün seçim olsa ne olur? Çok şaşırtıcı sonuçlar var...

» »
Kuzey Kıbrıs'ta bugün seçim olsa ne olur? Çok şaşırtıcı sonuçlar var...
Kuzey Kıbrıs'ta bugün seçim olsa ne olur? Çok şaşırtıcı sonuçlar var...

CMIRS’in Haziran 2019 anketinde, olası bir seçimde sandığa gitmeyeceğini ve ne yapacağını bilmediğini belirtenlerin oranında üç ay öncesine göre düşüş gözlemlenirken; karma oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 7’den, yüzde 18.9’a çıktı .

Ankete göre dağıtılmamış oylar şöyle...

PARTİOY
UBP21,8
CTP9,8
HP3
DP2,7
YKP2,7
YDP2
TDP1,4
TKP0,05
BKP0,05
KARARSIZ12
KARMA18,9
OY KULLANMAYACAK25,6

 Detay Gazetesi'nin uzman ekipleri tarafından oylar dağıtıldıktan sonraki durum 

PARTİDAĞITILMIŞ
UBP50,11
CTP22,53
HP6,90
DP6,21
YKP6,21
YDP4,60
TDP3,22
TKP0,11
BKP0,11

>Detaylar Kıbrıs Gazetesi'nde 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev arkadaşının parasını çaldı, tutuklandı10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25
  • Sahtekarlıkla para temini : 2 tutuklu10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
  • Tatar: Zemin hazır değil, federal temelde anlaşma imkansız09 Ağustos 2019 Cuma 19:42
  • Özyiğit, görüşmede ileriye dönük olumlu mesajları selamlıyoruz09 Ağustos 2019 Cuma 19:40
  • Anastasiadis yazılı öneri de sunacak09 Ağustos 2019 Cuma 19:39
  • Akıncı, 5 Maddelik Yeni Güven Artırıcı Öneriler Sundu09 Ağustos 2019 Cuma 17:04
  • Anastasiadis'ten Federasyon çözümün zeminidir açıklaması!09 Ağustos 2019 Cuma 16:51
  • Liderler görüşmesinden hemen sonra... Güney Kıbrıs kuzeye ZANLI iade etti!09 Ağustos 2019 Cuma 16:45
  • Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme! Güney Kıbrıs ile suçlu iadesi yapıldı09 Ağustos 2019 Cuma 16:41
  • Motorsikletli eylemciler, Ledra Palace Geçiş Kapısı'na hareket ediyor09 Ağustos 2019 Cuma 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti