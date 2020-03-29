Kuzey Kıbrıs'ta bulunan altmış İngiliz, Baf Havaalanı'ndan Londra Gatwick'e uçmak için adanın güneyine geçti

60 civarındaki İngiliz vatandaşına, Baf Havalimanı’ndaki uçuşlarına gidebilmeleri için özel izin çıkarıldı.
Muafiyetin her iki taraftaki yetkililer tarafından verildiği kaydedilirken, iznin İngiliz ve Kıbrıs hükümetleri arasında bir anlaşmaya varılmasından sonra verildiği kaydedildi.
Cyprus Mail’in haberine göre, İngiliz yolcular Pergama’dan, İngiliz üsleri üzerinde geçiş yaparak, gerekli tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Baf Havalimanı’na yönlendirildi.
Uçakların biri 14.35’te kalktığı bildirilirken, ikinci uçağın ise 19.25’te kalkacağı belirtildi.
Kıbrıs’taki İngiliz yüksek Komisyonu dün attığı tweet’te, İngiliz turistlerin teyit edilmiş bir uçak bileti sunduktan sonra Pergama’daki üsler noktasından geçmelerine istisnai olarak izin verileceğini bildirdi.
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