Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tıp öğrencileri IFMSA 67. toplantısında temsil edildi

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi’nin katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tıp öğrencilerini temsil etmek amacıyla IFMSA Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nun 67. Mart Toplantısı’na katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Mısır’ın Hurghada şehrinde arasında düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 100’den fazla ülkeden tıp öğrencisinin katıldığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Parla Ulual’ın Baskanlığında, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Arda Atamtürk, Mali Koordinatör Fatma Elagöz, Araştırma Değişimi Direktörü Arda Yaşa, Staj Değişimi Direktörü Simge Cibros ve İnsan Hakları ve Barış Direktörü Zeliha Kocaismail’den oluşan 6 kişilik bir delegasyola Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil ettiler.

Katılım gösteren birlik üyeleri 5 gün süren toplantı boyunca birliği geliştirmek adına çeşitli oturumlara katılarak donanımlarını zenginleştirdi. İnsan Hakları ve Barış Direktörü Zeliha Kocaismail, toplantı bünyesindeki Aktivite Fuarında 98 diğer aktivitenin yanında çocukların doktor korkusunu yenmesini hedefleyen “Mavi Fil Projesi”ni sunarak büyük ilgi topladı. Araştırma ve Staj Değişimi Direktörleri Arda Yaşa ve Simge Cibros ise ülkemizde uluslararası değişim fırsatları sunabilmek üzere temaslarda bulundu.

Tıp Öğrencileri Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde Değişim Programlarına Katılabilecek

Toplantıda yapılan temaslar sonucunda araştırma değişimi aktivasyonu hayata geçirildi. Ağustos ayında imzalanacak olan sözleşmelerle Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tıp öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerinde araştırma projelerine katılabilecek. Aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinden de tıp öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerin tıp fakültelerinde araştırma projelerine misafir öğrenci olarak katılarak gözlem yapabilecek ve adamızın tarihi, kültürel güzelliklerini yakından tanıma fırsatı da bulacaklar.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Tıp Öğrencileri Bilim İnsanlarıyla Birebir Çalışacak”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilim üreten kampüste öğrencilerin bilim insanlarıyla birebir çalışmaları gerektiğini vurgulayarak dünyanın dört bir yanından tıp öğrencilerinin Yakın Doğu Üniversitesi’ne Araştırma Değişimi kapsamında gelecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Desteğimiz Sürecek”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin pek çok alanda aktif rol aldığını, üniversitemizde de benzer sempozyum ve kongreler düzenlendiğini ve öğrenci kulüplerin bu tarz etkinliklere katılımı ve organizasyonunda katkı konulacak her konuda Öğrenci Dekanlığı olarak destek verileceğini söyledi.