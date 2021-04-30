Kuzey Kıbrıs'ta "Geleneksel Medya" Cenevre'yi nasıl gördü? İşte Gazetelerin attığı manşetler...

Afrika Gazetesi: Mahalleye

Afrika Gazetesi, bugünkü sayısının manşetini “Mahalleye” olarak belirledi. Cenevre sürecinin çöküşü hakkında bilgi veren gazete, Çavuşoğlu ve Tatar’ın söylemlerine de yer verdi. Gazetede dikkat çeken bir diğer başlık ise, Türkiye’nin Kıbrıs’ta hiçbir zaman çözüm istemediği oldu.

Detay Gazetesi: Başlamadan bitti

Detay Gazetesi ise bugünkü manşetinde Cenevre görüşmelerinin “başlamadan bitti”ğini yazdı. Tatar’ın açıklamalarına yer veren gazete, Guterres’in “pes etmediği” söylemini ise manşetine taşıdı.

Diyalog Gazetesi: Pes etmiyor

Diyalog Gazetesi, gazetesinin manşetine Guterres’in “pes etmeyeceğim” söylemini taşıdı. Muhalefetin tepkilerine de yer veren gazete, Guterres’in değişim beklentisini de manşetten gördü.

Haberatör: Görüşme zemini çöktü

Haberatör Gazetesi de Ersin Tatar’ın zafer naralarına karşı görüşme zeminin çökmesini manşetine taşıdı. Gazete manşetinde, tarafların söylemlerine de yer verdi.

Halkın Sesi: Ortak zemin yok

Halkın Sesi Gazetesi, Cenevre konferansını taşıdığı manşetinde, konferansın uzlaşma sağlanmadan çöktüğünü yazdı.

Kıbrıs: Ortak zemin yok

Kıbrıs Gazetesi ise bugünkü yayınında nötr bir çizgide kalarak, “ortak bir zemin olmadığını” söylemekle yetindi. Gazete TC Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab’ın söylemlerine de yer verdi.

Yeni Bakış: İki devlet talebi masayı dağıttı

Yeni Bakış Gazetesi de Cenevre konferansında ayırdığı manşetinde, iki devlet talebinin masayı dağıttını belirtti. Haberde 6 maddelik önerinin kabul görmediği ğifade edilirken, Guterres’in söylemlerine de yer verildi.

Yenidüzen: Yoldan çıktık

CTP’nin yayın organı Yenidüzen Gazetesi, bugünkü manşetinde yoldan çıkıldığını yazdı. Zirvenin sonuçsuz kaldığının belirtildiği manşette, ‘Türk tarafının’ BM zemininden çıktığını ilan ettiği de belirtildi.

Kıbrıs Manşet: Cenevre’de film koptu

Kıbrıs Manşet, bugünkü manşetinde Guterres’in açıklamalarına yer verdi ve Cenevre’de filmin koptuğunu duyurdu.

Volkan: Cenevre’de statükoyu yıktık, sıra tanınmada

Volkan Gazetesi, bugünkü manşetinde “Cenevre’de statükoyu yıktık, sıra tanınmada” dedi.

Güneş: Müzakereler iki devlet arasında

Ulusal Birlik Partisi’nin yayın organı Güneş Gazetesi ise bugünkü manşetin müzakerelerin iki devlet arasında yapılabileceği ifadesini kullandı.

Hakikat Gazetesi: TC-KKTC ticaret anlaşması güncellenmeli

YDP’nin yayın organı Hakikat Gazetesi, manşetinde TC-KKTC ticaret anlaşmasını konu ederken, manşet altında ise TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun müzakereler ile ilgili söylemlerine yer verdi.

Star Kıbrıs: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık

Star Kıbrıs bugünkü manşetinde Tatar’ın açıklamalarına yer vererek, “Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık” iddiasını manşetine taşıdı.

Vatan Gazetesi: “yeni bir sayfa, yeni bir siyaset”

Vatan Gazetesi ise Tatar’ın söylemlerine yer verirken, “yeni bir sayfa, yeni bir siyaset” söylemi gazetenin manşetinde yer buldu.