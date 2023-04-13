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Kuzey Kıbrıs'ta kan stoku kritik seviyeye düştü

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı nedeniyle kan stokunun kritik seviyeye gerilediğini açıklandı ve kan bağışı için çağrıda bulunuldu.
Kuzey Kıbrıs'ta kan stoku kritik seviyeye düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, her Ramazan’da kan bağışında yaşanan düşüş nedeniyle kan stokunda da düşüş yaşandığı kaydedildi.

Tedavi süreci devam eden talasemi, onkoloji hastaları, diyaliz tedavisi, doğum ve cerrahi müdahalede bulunulacak hastalar için kan temininde sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

ORUÇ KAN BAĞIŞINA ENGEL DEĞİL

Açıklamada, oruçlu iken kan vermenin tıbben uygun olmadığı ancak iftardan 30 dakika sonra kan vermenin sağlık açısından sorun teşkil etmediği kaydedildi.

Kan stokunu düzeltmek maksadıyla Ramazan’da kan bağışı programında değişiklik yaptıklarını, 14 Nisan Cuma Gazimağusa, Sakarya Caddesi ve 15 Nisan Cumartesi Girne Kordonboyu’nda 17:00-22:00 saatleri arasında gezici kan bağış araçlarının bulunacağı kaydedildi.

SEZEN

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, kan temininin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı ve toplumun tüm kesimlerini kan bağışına davet etti.

Sezai, Kızılay Kan Hizmetleri Biriminin gezici kan bağış araçlarıyla topladığı kanın Kan Bankası stokunun yaklaşık yüzde 50’sini karşıladığını kaydetti.

Kan bağışı hakkında bilgi almak için Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25'in hizmet verdiği, kan bağış başvuruları için https://www.kktkizilayi.org/'un ziyaret edilebileceği belirtildi.

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