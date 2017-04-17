Kuzey Kıbrıs'ta mülteci baskını!

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, 17 kaçak göçmen ve onlara yardım eden 5 kişi bu sabah erken saatlerde Mersinlik köyünde yakalandı.
17 kaçak göçmenin Kıbrıs’a hangi yollarla geldiği bilinmiyor.
Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz
DETAY’ın edindiği bilgilere göre, 17 kaçak göçmen ve onlara yardım eden 5 kişi bu sabah erken saatlerde Mersinlik köyünde yakalandı.
17 kaçak göçmenin Kıbrıs’a hangi yollarla geldiği bilinmiyor.
Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz
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