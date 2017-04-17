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Kuzey Kıbrıs'ta mülteci baskını!

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Kuzey Kıbrıs'ta mülteci baskını!
17 kaçak göçmen ve onlara yardım eden 5 kişi yakalandı...

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, 17 kaçak göçmen ve onlara yardım eden 5 kişi bu sabah erken saatlerde Mersinlik köyünde yakalandı.

17 kaçak göçmenin Kıbrıs’a hangi yollarla geldiği bilinmiyor.

Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz 

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