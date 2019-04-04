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Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Medyada Haber Okuma Pratikleri Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda Sunuldu

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Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Medyada Haber Okuma Pratikleri Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda Sunuldu
Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Medyada Haber Okuma Pratikleri Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda Sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Amasya'da gerçekleştirilen Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda, "Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Medyadaki Haber Okuma Pratikleri"  başlıklı bildiriyi sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni temsil ettiği sempozyumda "Sosyal Medya Üzerinden Haber Okuma Pratikleri: Kuzey Kıbrıs Örneği"  başlıklı çalışması ile ilgili bilgiler paylaştı.

Çalışmada, sosyal medyada yayınlanan haberlere karşı Kuzey Kıbrıs’taki tutum ve güven durumu anlaşılmaya çalışılırken, bu amaca ulaşmak için literatür taraması, alan araştırması ve yüz yüze görüşmeler yapıldı. Çalışmada, insanların sosyal medya kullanımının yeni bir enformasyon edinme aracı haline gelişinin kabulü ile yola çıkarak, insanların haber okuma alışkanlıklarının değiştiği tespiti yapıldı.

106 Kişiye Anket Yapıldı…

Çalışma kapsamında, 5 farklı jenerasyondan ve 37 farklı iş sahasından 106 kişiye anket uygulandı. Edinilen bulgular arasında, sosyal medya kullanıcılarının başlık haberciliği üzerine yöneldiği tespiti ortaya çıkarken, çalıştıkları kurumların gündemini belirleyen ve böylece toplumun gündeminin de belirlenmesine katkıda bulunan eşik bekçiliğinin yeni medya ile ortadan kalkması, yeni haber portallarına duyulan güvensizlik ve haber okumayan yeni jenerasyonun ortaya çıkışı sonuçlarına ulaşıldı.

Uzman Görüşü Alındı…

Çalışma kapsamında medya sektöründe aktif olarak çalışan iki medya profesyonelinden de görüş alındı. Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Akkor ve internet gazetesi editörü Çağdaş Öğüç ile yapılan görüşmelerde, bireylerin haber sitelerinde kalma sürelerine, başlık haberciliğine, teyit edilmemiş haberin sosyal medyada dolaşımına yönelik fikir alışverişinde de bulundu. 

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