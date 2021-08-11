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Kuzey Kıbrıs'ta vaka rekoru! 181 vakaya rastlandı!

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Kuzey Kıbrıs'ta vaka rekoru! 181 vakaya rastlandı!
Kuzey Kıbrıs'ta vaka rekoru! 181 vakaya rastlandı!

Kuzey Kıbrıs'ta vaka rekoru! 181 vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.484 olup, 152'si  yerel 181 pozitif vakaya rastlanmış, 83 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır.

49 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt , 1kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-16/ Gönyeli-12/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Ortaköy-9/ Yenişehir-2/

Girne

Girne Merkez-30/ Boğazköy-2/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Bahçeli Köyü-1/ Ağırdağ-1/ Karakum-1/ Çatalköy-1/ Lapta-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-12/ Tatlısu-2/ Maraş-4/ Gülseren-2/ Mutluyaka-1/ Türkmenköy-1/ Surlariçi-1/ Çanakkale-1/ Köprü Köyü-1/ Korkuteli-1/ Anadolu-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1/ Yeniboğaziçi-7/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Sakarya-3

İskele

İskele Merkez-4/ Mehmetçik-1/ Yarköy-1/ Ziyamet-2/

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

Lefke

Doğancı -1

11 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.484    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 181 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 152     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 83  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.128.354 

Toplam Vaka Sayısı: 12.985 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.236 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1707

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1532 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4359   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 299  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2704

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.696

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