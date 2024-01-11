  • BIST 7928.66
  • Altın 1962.473
  • Dolar 30.0043
  • Euro 33.0748
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü...

» »
1974'den bugüne kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü...
Kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü...

1974 yılında donra  sonra Kıbrıslı Rumların kuzey Kıbrıs'ta bıraktıkları taşınmaz malları zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle aralarında Kıbrıslıların da bulunduğu çeşitli ülke vatandaşları hakkında 95'in üzerinde uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü.

 

ROMA'DA TUTUKLANDI

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin hukukçu eşi Akan Kürşat'ın İtalya'nın başkenti Roma'da gözaltına alınması Kıbrıs'ta dikkatleri yeniden 1974'ten sonra adanın kuzeyinde Rumların terk etmek zorunda kaldığı taşınmazlara çekti. İtalya'da mahkemeye intikal eden dava için Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye devreye girdi. Kıbrıs Türk tarafı ise gelişmeleri endişeyle takip ediyor. 

Hukukçu Akan Kürşat'ın vatandaşı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilmesi ve adanın güneyinde hüküm giymesi durumunda, 7 yıla varan hapis cezası alması olasılığı gündeme gelecek. Gazete Duvar'a ulaşan son bilgiler de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Akan Kürşat'ın yanı sıra dört Kıbrıslı avukat için de uluslararası yakalama emri çıkarttığını, bu gelişmeyi başka tutuklama kararlarının da takip edebileceğini gösteriyor. 

 

İlgili Haber:

 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı'nın eşine Roma'da gözaltı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da üzerine su deposu devrilen kişi hayatını kaybetti!11 Ocak 2024 Perşembe 09:16
  • Karşıyaka bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak11 Ocak 2024 Perşembe 09:11
  • Taçoy: Aday olduğum için tehdit edildim!10 Ocak 2024 Çarşamba 16:44
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan açıklama10 Ocak 2024 Çarşamba 16:34
  • Harmancı: Toplumun ihtiyacını hissettiğim anda, gerekli sorumluluğu yerine getiririm10 Ocak 2024 Çarşamba 16:32
  • Arıklı resti çekti: Ben bu hükümete mecbur değilim10 Ocak 2024 Çarşamba 16:22
  • Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılacak10 Ocak 2024 Çarşamba 16:06
  • TAK münhalleri için 18 Ocak’a kadar başvuru kabul edilecek10 Ocak 2024 Çarşamba 16:04
  • İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği: Okulumuz bina olarak yetersiz kalıyor10 Ocak 2024 Çarşamba 16:01
  • Son bir haftada 3 bin 388 araç sürücüsüne ceza kesildi!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti