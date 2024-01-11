Kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü...

1974 yılında donra sonra Kıbrıslı Rumların kuzey Kıbrıs'ta bıraktıkları taşınmaz malları zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle aralarında Kıbrıslıların da bulunduğu çeşitli ülke vatandaşları hakkında 95'in üzerinde uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü.

ROMA'DA TUTUKLANDI

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin hukukçu eşi Akan Kürşat'ın İtalya'nın başkenti Roma'da gözaltına alınması Kıbrıs'ta dikkatleri yeniden 1974'ten sonra adanın kuzeyinde Rumların terk etmek zorunda kaldığı taşınmazlara çekti. İtalya'da mahkemeye intikal eden dava için Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye devreye girdi. Kıbrıs Türk tarafı ise gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

Hukukçu Akan Kürşat'ın vatandaşı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilmesi ve adanın güneyinde hüküm giymesi durumunda, 7 yıla varan hapis cezası alması olasılığı gündeme gelecek. Gazete Duvar'a ulaşan son bilgiler de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Akan Kürşat'ın yanı sıra dört Kıbrıslı avukat için de uluslararası yakalama emri çıkarttığını, bu gelişmeyi başka tutuklama kararlarının da takip edebileceğini gösteriyor.

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