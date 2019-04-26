Kuzey Kıbrıs'taki Vietnanmlı kadın cinayetinin şüphelisi de seri katil RMMO Subayı olabilir

Kuzey Kıbrıs'taki Vietnamlı kadın cinayetinin şüphelisi de güney Kıbrıs'taki seri katil RMMO Subayı olabileceğinden şüphe eidliyor.

7 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havalimanı yakınlarında bir battaniyeye sarılı bulunan kadın cesedi ile ilgili güney Kıbrıs'ta seri kadın cinayetler işleyen RMMO subayından şüphe ediliyor.

Rum resmi makamlarının kayıtlarına göre , 5 Mayıs 2018 tarihinde "Orestes" olarak bilinen 35 yaşındaki kişinin arabasını kuzey Kıbrıs bölgesine geçtiğini gösteriyor .

Ne olmuştu?

Ercan Havaalanı-Gaziköy yolu üzerinde, Ercan-Gaziler anayolunda bulunan kadın cesedinin başka bir yerde muhafaza edilip kısa süre önce bölgeye atıldığı düşünülürken, polis ekipleri cesedin 15 Ekim 2017'den beri kayıp olan Vietnam uyruklu 40 yaşındaki Dam Thı Hop isimli kadına ait olduğu şüphesi üzerinde duruyor.Cesedin deforme olması nedeniyle öldürülme şekli ve nedeni yarın yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.



15 Ekim 2017'den beri kayıp olan Vietnam uyruklu 40 yaşındaki Dam Thı Hop’un ise Lefkoşa’da bakıcılığını yaptığı bir kadının yanında kalırken, söz konusu evden 15 Ekim tarihinde ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.