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Kuzey Kıbrıs'tan getirilen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

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Kuzey Kıbrıs'tan getirilen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı
Kuzey Kıbrıs'tan getirilen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs'tan getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs'tan gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı’na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde  Niğde’ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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