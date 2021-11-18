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Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmişti: İstanbul'da midesindeki uyuşturucu kapsülü patlayan kişi öldü (VİDEO)

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Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmişti: İstanbul'da midesindeki uyuşturucu kapsülü patlayan kişi öldü
Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmişti: İstanbul'da midesindeki uyuşturucu kapsülü patlayan kişi öldü (VİDEO)

Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edildikten sonra ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na gelen ve geri gönderme merkezinde fenalaşan Kongolu P.M.V'nin yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin patladığı ortaya çıktı. P.M.V tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs'tan ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Kongo uyruklu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için önceki gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanı'nda geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, P.M.V'nin bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

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