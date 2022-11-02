Kuzey Kore 10 füze fırlattı: İlk kez Güney Kore sahillerini vurdu

2022 ile birlikte balistik füze denemelerine hız veren Kuzey Kore bugün yine arka arkaya korkutan denemeler yaptı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim her geçen gün artıyor… Bu yıl çok sayıda balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore bugün denemelere devam etti.

Pyongyang yönetimi bugün 10 füze fırlatırken bu füzelerden biri ilk defa Güney Kore sahillerine düştü.

Güney Kore, Kuzey Kore’ye 3 füze göndererek karşılık verirken bölgede büyük çaplı panik oldu.

Füze denemeleri, Pyongyang yönetiminin bölgede ABD ile Güney Kore’nin askeri tatbikat yapmayı bırakmaması durumunda sert yanıt vereceğini açıklamasından sonra geldi. Güney Kore lider Yoon Suk Yeol ise bu saldırının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini açıklayarak karşılık verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un füze denemelerinin bölgede endişe yarattığı duyuruldu. Sabah 8.55 sularında Ulleung bölgesinde hava saldırısı alarmı duyulurken füzenin düşmesi sonrasında bir hasar meydana gelmediği belirtildi.