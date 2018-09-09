Resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıldönümü sebebiyle başkent Pyöngyang'da askeri geçit töreni düzenlendi. Devlet Başkanı Kim Jong Un’un katıldığı törende on binlerce asker, tank taburları, topçu birlikleri ve diğer askeri zırhlı araçlar geçit yaptı. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl törende kıtalararası balistik füzeler sergilenmedi.